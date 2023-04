Tennis e lingerie, Angelina da sballo vince il... Grande Slam. Le foto

Angelina Dimova, tennis e foto mozzafiato

Angelina Dimova non vincerà mai un torneo dello Slam. Niente Australian Open, Roland Garros, Wimbledon o Us Open. Né entrerà mai tra le top-10 del ranking Wta. La bellissima fanciulla è stata promessa del tennis in Ucraina, ha talento, ma non ha conquistato il circuito mondiale.

Però questo sport lo ama e continua a seguirlo da vicino, spesso ha postato immagini, filmati, storie, direttamente dalle città dove si giocano i grandi tornei (come all'Hard Rock Stadium sede dell'ultimo Atp e Wta 1000 Miami Open).

Angelina Dimova è una sport-model e influencer: oltre quota 500mila di fans su Ig (al milione di followers su TikTok) che la seguono non solo per le doti tennistiche, ma anche per foto e video (spesso con auto da corsa stupende: sponsorizza la sua attività di noleggio di gioielli come Lamborghini, Mustang, Mercedes e via dicendo) che racconta la sua bellezza degna di... un Grande Slam!

