Tennis: Paolini ko in 2 set, trionfo Swiate al Roland Garros

Tennis: Paolini ko in 2 set, trionfo Swiatek al Roland Garros

Nulla da fare per Jasmine Paolini nella finale del Roland Garros femminile, secondo Slam stagionale ospitato dalla terra rossa parigina. La 28enne tennista toscana, n.15 WTA e 12esima testa di serie, gia' certa di salire al numero 7 del ranking da lunedi', si e' arresa in due set a Iga Swiatek: la fuoriclasse polacca, n.1 della classifica mondiale e del tabellone, si e' imposta in due set con il punteggio di 6-2 6-1. Per Swiatek si tratta del quarto successo a Parigi, il terzo consecutivo. In coppia con Sara Errani, Paolini tornera' in campo domani (ore 11.30) per sfidare nella finale del doppio la coppia formata dalla statunitense Coco Gauff e della ceca Katerina Siniakova.