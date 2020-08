Thiago Silva torna in Italia: Milan? Macchè. E' fatta con la Fiorentina

Thiago Silva-Fiorentina, dopo l'addio del Psg

Assalto alla Champions con il Psg (manca solo da superare l'ostacolo Bayern Monaco in finale) e poi l'addio alla Francia (che lo ha visto vincere per 7 volte la Ligue 1 e 5 coppe nazionali): Thiago Silva prepara l'ultima battaglia di questa stagione prima di iniziare una nuova avventura.

Thiago Silva-Fiorentina, dopo Ribery un altro colpo di calciomercato per Commisso

Il 36enne difensore brasiliano è a un passo dal ritorno in Italia. La serie A chiama, ma non è il suo amato Milan (con cui conquistò lo scudetto nel 2010/2011) che lo aspetta. Il colpo, a parametro zero, lo sta per mettere a segno la Fiorentina di Rocco Commisso. Un'operazione che ricorda quella che un anno fa portò in viola Franck Ribery. L'accordo di massima è per un contratto biennale da circa 4 milioni di euro netti a stagione. Thiago Silva-Fiorentina, quasi ci siamo.