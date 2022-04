Tonali, cuore Milan: "In pochi credono in noi, ma..."

Milan, Tonali: "Siamo primi, ma nessuno crede in noi"

"Dobbiamo pensare ad una partita alla volta. In pochi credono in noi, ma siamo davanti ma nessuno dice che siamo forti. Noi siamo umili e pensiamo una partita alla volta". Parola di Sandro Tonali match winner contro la Lazio (2-1 in rimonta con un secondo tempo super per i ragazzi di Pioli) e sempre più leader di un Milan che non muore mai. Il gol al 92° rilancia il Diavolo nella volata scudetto contro l'Inter: +2 aspettando la trasferta di mercoledì 27 aprile a Bologna che dirà se i nerazzurri sono o non sono la capolista a parità di partite.

Il gol nel finale? "E' stata una grande emozione. Abbiamo sudato per arrivare a questo risultato. L'atmosfera di stasera all'Olimpico era fanstastica, sembrava di essere a San Siro. Ringraziamo i nostri tifosi. E' una grande emozione per me questo gol, ogni gol con questa maglia è un'emozione e non la dimenticherò mai", le parole di Tonali a Dazn. Sull'inizio del match che ha visto andare subito davanti la Lazio... "Siamo partiti male anche al derby, abbiamo reagito senza però trovare il gol. Anche oggi non abbiamo iniziato bene. Abbiamo creato tanto, siamo stati bravi a finalizzare". Su Ibrahimovic: "Voleva più palle in verticale e in mezzo. E' raro avere uno come lui, dobbiamo sfruttarlo il più possibile, da una sua torre è cambiata la partita. Dobbiamo continuare tutti così".

