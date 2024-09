Tonali e un Ricci (gioiello del Torino di Urbano Cairo) top player: così l'Italia di Spalletti ha steso la Francia cancellando Euro 2024

La grande vittoria dell'Italia di Luciano in Nations League sul campo della Francia è un segnale interessante (aspettando la prova del nove contro Israele): gli azzurri - a poco più di due mesi dalla dura eliminazione subita a Euro 2024 (ko 'tecnico' contro la Svizzera agli ottavi) - sono ripartiti lasciandosi alle spalle il flop nel torneo continentale.

Una bella notizia in un biennio che porta ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti-Canada-Messico, dove la nostra Nazionale vuole essere non solo presente (dimenticando le cocenti eliminazioni nelle qualificazioni per Russia 2018 e Qatar 2022), ma anche protagonista (e qui si vuol cancellare l'uscita precoce di Brasile 2014 e Sudafrica 2010).

Nella tris servito sul terreno del Parco di Principi di Parigi dalla squadra azzurra contro i blues c'è un'ottima prestazione di squadra, apparsa tonica e brillante dal punto di vista fisico.

Buona la tenuta difensiva (dopo il gol subito a 14'' dal fischio d'inizio) con Calafiori e Bastoni (voto 6,5 a entrambi protagonisti, positivo il finale di Bongiorno), grande Dimarco a sinistra (autore del gol e non solo), convincenti le prestazioni davanti di Raspadori (entrato a inizio ripresa ha dato sprint alla manovra) e Retegui (cresciuto nel secondo tempo quando è stato servito meglio), ma soprattutto una tenuta importante a centrocampo.

E qui, se l'interista Frattesi è stato super, a impressionare è stato il rientro in azzurro di Sandro Tonali. L'ex Milan ha messo il turbo alla squadra in mezzo al campo: pressing, strappi, il tacco per Dimarco sul gol e una prestazione da vero leader. Con lui è tutta un'altra Italia e la sua assenza a Euro 2024 si è sentita tantissimo.

"Tonali? Ha giocato una partita magnifica. Avevamo paura che non riuscisse a fare 90' minuti, ma ha dato nel finale due sgasate ed è andato davanti alla porta da solo, abbiamo ritrovato un giocatore fortissimo", ha detto il ct azzurro Luciano Spalletti a fine match.

Poi merita un discorso a parte Samuele Ricci. Il gioiello del Torino di Urbano Cairo ha giocato con grande sicurezza per tutti e 90 i minuti: qualità e quantità. Aveva sfiorato la chiamata dell'Europeo (era tra i pre-convocati) e, con il piglio messo in mostra contro la Francia, sarà sicuro protagonista nel ciclo azzurro appena partito. Il tutto mentre su di lui già girano voci di mercato, legate a top club (Milan e Napoli in primis) che lo seguono con sempre maggior interesse. Il Torino lo prese dall’Empoli per 11 milioni tra prestito, obbligo di riscatto e bonus (9 più 2), oltre al 10% sulla futura rivendita. Oggi ne vale almeno 35...