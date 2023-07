Lady Tonali, selfie allo specchio in lingerie, primo gol col... Newcastle!

Lady Tonali, Giulia Pastore selfie allo specchio... primo gol 'social' col Newcastle

Il momento dell'addio al Milan per passare al Newcastle è ufficialmente arrivato nella giornata di lunedì 3 luglio: Sandro Tonali sbarca in Premier League dove sarà una stella nel centrocampo ambizioso dei ricchissimi Magpies guidati dal fondo arabo Pif (che sognano titolo e assalto alla Champions).

Intanto la bellissima e storica fidanzata dell'ormai ex campione rossonero (stanno insieme dal 2019) proprio nelle scorse ore ha pubblicato sui social uno splendido selfie allo specchio con un bikini mozzafiato. Si potrebbe definire il... 'primo gol' di Giulia Pastore al Newcastle.

"Sempre al tuo fianco", era stato il dolce messaggio d'amore che aveva scritto la scorsa settimana sui social la 21enne influencer e modella postando una foto di sandro Tonali con la maglia della nazionale Under 21 nelle ore in cui si stava perfezionando il passaggio dal Milan al club di Premier League del centrocampista bresciano.

Giulia Pastore, selfie di lady Tonali allo specchio (Instagram juliette_pastore)



Tonali al Newcastle, Leao: "Non mi aspettavo che se ne andasse, vedevo in lui l'erede di Gattuso"

Rafa Leao ha parlato della cessione di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle in un video su Youtube. “È un giocatore importante per noi, non mi aspettavo che se ne andasse. Faceva la differenza a centrocampo, vedevo in lui l’erede di Gattuso perché è milanista fin da piccolo, era uno che avrei visto al Milan per tanti anni. Abbiamo un buon rapporto, gli auguro buona fortuna per l’Euro U21 (il video è stato registrato qualche giorno fa, ndr) e tanto successo nella sua nuova avventura”.

Tonali, la commovente lettera d'addio al Milan: "Con la speranza che sia un arrivederci"

"Oggi mi ritrovo qui con un mix di emozioni nel cuore. Come sapete, ho deciso di intraprendere una nuova avventura e una nuova sfida - scrive Sandro Tonali salutando il suo Milan - Inizio con un ringraziamento alla società che mi ha accolto e dato la possibilità di far parte di questo club straordinario, che per me é e resterà sempre casa mia. Ringrazio chi ha fatto sì che io indossassi i colori della squadra del mio cuore e chi ha gestito con disponibilità e condivisione la situazione nelle ultime settimane. Ho imparato tanto in questi tre anni e ho trovato una famiglia calcistica tra società, compagni e staff tecnico, che mi ha sostenuto e guidato nel mio percorso. È grazie a voi se sono potuto migliorare come calciatore e come uomo. Capisco che questo addio possa suscitare emozioni contrastanti ed è normale che ci siano quando si lascia un pezzo, grande, di cuore, ma è importante ricordare che nel calcio, così come nella vita, i cambiamenti a volte sono motivo di crescita per tutti. Adesso voglio ringraziare la mia gente: voi che, come me, portate nel cuore i colori rossoneri. Non dimenticherò mai i cori della Sud, il 19esimo Scudetto, tutti i momenti meravigliosi condivisi insieme e l’amore per il nostro Milan. Auguro a tutti voi, società e tifosi, il meglio per il futuro e sono sicuro che farete ancora grandi cose insieme. Un caloroso abbraccio, con la speranza che non sia un addio, ma un arrivederci. Forza Milan. Sandro.

