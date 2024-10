Tonali un gladiatore, Cambiaso-Dimarco frecce tricolori: così l'Italia di Spalletti torna a volare dopo Euro 2024

L'Italia supera la prova del nove: dopo la bella vittoria in Francia di settembre (seguita da quella contro Israele), gli azzurri giocano un'ottima partita con il Belgio: finisce 2-2 dopo essere andati avanti 2-0, correndo, lottando, facendo divertire il pubblico e dominando contro i Diavoli Rossi sino al quando si è giocati in 11 contro 11 (espulsione di Lorenzo Pellegrini al 40° del primo tempo). Luciano Spalletti e i suoi ragazzi si sono lasciati definitivamente alle spalle la delusione di Euro 2024 (con la dura eliminazione agl ottavi conto la Svizzera) e guardando con fiducia ed entusiasmo al futuro.

Funziona bene il centocampo, malgrado l'assenza di un big del calibro di Barella: Sandro Tonali è un leader che combatte in ogni zona del terreno di gioco, Frattesi dà dinamismo e inserimenti, Ricci gioca a testa alta con qualità.

L'Italia vola a lungo sulle fasce con Cambiaso a destra (al di là del gol è brillante nel primo tempo quando siamo in parità numerica) e Dimarco a sinistra (assist al bacio sulla rete dell'esterno juventino grande giocata che apre il campo sul raddoppio).

Senza dimenticare un Retegui in stato di grazia davanti (freddo sotto porta e prezioso nel suo gioco di sponda). Ottimi segnali in vista del girone di ritorno di Nations League (lunedì bisogna batte Israele per ipotecare il passaggio del turno) e soprattutto con i gironi dei Mondiali che partiranno nel 2025: vietato sbagliare, l'Italia vuole essere presente e protagonista nella World Cup 2026 che si giocherà in Usa, Messico e Canada.

Italia-Belgio 2-2, Spalletti, 'episodi cambiano le partite ma la squadra si è confermata'

“Ci sono degli episodi che cambiano le partite. A volte ci sono partite che vengono decise non dal calcio giocato e dalle tattiche. Si è però visto la squadra stare bene in campo, come nelle due partite precedenti. C’era da confermarsi e lo abbiamo fatto". Così il ct azzurro Luciano Spalletti, al microfono di Rai Sport, dopo il pareggio per 2-2 con il Belgio in Nations League. "Loro hanno qualità negli spazi larghi e hanno calciatori di livello top negli uno contro uno -aggiunge il ct-. Bisogna fare raddoppi che costringono la squadra ad abbassarsi. Sotto l'aspetto del gioco non abbiamo sofferto moltissimo, ma solo sugli episodi dei calci piazzati".

Italia-Belgio 2-2, Cambiaso: "Meritavamo qualcosa di più"

"Abbiamo fatto tante cose belle, guardiamo sempre il bicchiere mezzo pieno - ha spiegato l'esterno azzurro -. Sono molto contento per il gol, lì per lì non ci credevo nemmeno perché mi son subito girato per capire se era o meno fuorigioco", le parole di Andrea Cambiaso ai microfoni Rai. "Peccato per il punto, forse meritavamo qualcosa in più perché anche in dieci ci siamo sacrificati - sottolinea l'esterno della Juve autore del primo gol azzurro -. Ma andiamo avanti".

Italia-Belgio 2-2, Dimarco: "Grande gara anche dopo l'espulsione"

"Il calcio è così, si vive di episodi. Siamo stati sfortunati su quell’episodio, difendere 60 minuti con il Belgio non era facile e ci teniamo il pareggio che è un risultato importante - ha spiegato l'esterno dell'Italia e dell'Inter -. Abbiamo fatto una grande partita, fino all’espulsione ma anche dopo. Ho visto disponibilità da parte di tutti, questo è lo spirito che ci deve portare avanti"

foto Ipa



Italia-Belgio 2-2, Tonali: "Nei primi 40 minuti ci siamo divertiti, poi sofferenza ma abbiamo finito la gara a testa alta"

"E' stata una gara positiva, il rosso fa parte del calcio e dobbiamo accettare tutto - le parole di Sandro Tonali dopo il pareggio per 2 a 2 tra Italia e Belgio -. Abbiamo dimostrato di saper giocare, era difficile riconfermarsi perché era ciò che tutti si aspettavano e noi abbiamo dimostrato di essere una squadra nei primi 40 minuti. Accettiamo che dopo un cartellino rosso la partita possa cambiare, anche perché hanno subito segnato, ma per un'ora abbiamo tenuto duro contro un avversario davvero tosto", spiega il centrocampista del Newcastle ai microfoni Rai. "Nei primi 40 minuti si notava anche divertimento in campo ed è ciò che ci è mancato nell'ultimo anno. E' quello che ci piace di più - ha concluso Tonali -. Poi questo divertimento è diventato sofferenza, ma siamo rimasti uniti e compatti e siamo riusciti a finire la gara a testa alta".

Cambiaso e Retegui lanciano l'Italia, poi rosso a Pellegrini e il Belgio la raggiunge sul 2-2

Pareggio con rimpianti per l'Italia in Nations League. Dopo due vittorie nel gruppo 2 della Lega A, gli azzurri frenano con il Belgio pareggiando 2-2 allo stadio Olimpico di Roma. Inizio travolgente dei padroni di casa che trovano il doppio vantaggio con Cambiaso al 1' e Retegui al 24', poi Pellegrini si fa espellere al 40' per un fallo su Theate e la partita cambia. De Cuyper accorcia al 42' e Trossard trova il pari al 62'. Nell'altro match del girone successo della Francia su Israele per 4-1 sul campo neutro di Budapest. In classifica i ragazzi di Spalletti restano comunque primi a quota 7, seguono i transalpini a 6, i diavoli rossi a 4 e Israele a zero. Lunedì l'Italia ospita Israele a Udine, mentre la Francia fa visita al Belgio a Bruxelles.

Pronti-via e al primo affondo l'Italia passa in vantaggio con una bella azione imbastita da Tonali con Dimarco che va via sulla sinistra e mette in mezzo un cross teso sul secondo palo dove arriva Cambiaso che in due tempi la mette dentro: 1-0. Primo gol in maglia azzurra per l'esterno della Juventus. Al 6' ancora padroni di casa pericolosi: inserimento di Frattesi, Casteels in ritardo sull'uscita, cross del centrocampista, con la difesa ospite che libera in angolo. Al 7' altra buona azione in verticale degli azzurri, Frattesi e Tonali entrambi sulla palla al limite dell'area, calcia il primo ma la conclusione termina alta.

Al 17' Pellegrini lavora un buon pallone sulla trequarti poi prova a mettere in porta Dimarco ma la palla è leggermente lunga. Al 19' si vedono per la prima volta i belgi con Doku che rientra sul sinistro e calcia, palla deviata in angolo. Al 24' il raddoppio con una bellissima azione: gli azzurri impostano da sinistra, Dimarco cambia lato di prima intenzione per Cambiaso che si accentra e calcia, Casteels non trattiene, arriva Retegui e segna il gol del 2-0. Al 31' l'Italia è travolgente sulle corsie laterali, ennesimo cross di Dimarco, ci prova Frattesi in tuffo di testa con palla che termina fuori. Al 40' cartellino rosso per Pellegrini per un intervento falloso in ritardo su Theate. I diavoli rossi ne approfittano subito e al 42' accorciano le distanze. Schema da calcio di punizione con palla appoggiata per De Cuyper che trova l'angolino basso e batte Donnarumma.

Dopo l'intervallo si riparte senza cambi. Al 3' ancora in transizione l'Italia con Frattesi che si mette in proprio su lancio di Bastoni, conclusione dal limite e palla oltre la traversa. All'8' pericoloso il Belgio con una conclusione di Mangala dal limite dell'area: provvidenziale Bastoni che riesce a deviare la conclusione. Al 16' arriva il pari del Belgio con Trossard. Dagli sviluppi di un angolo Faes mette in mezzo per l'attaccante dell'Arsenal che batte Donnarumma.

Al 18' ancora ospiti in attacco con Bastoni decisivo a chiudere su Openda. Al 23' triplo cambio per Tedesco: entrano Castagne, Lukebakio e Wranckx, escono Mangala, De Ketelaere e Theate. Al 25' Spalletti risponde inserendo Fagioli e Udogie per Ricci e Dimarco. Al 27' Belgio vicino al sorpasso, conclusione di De Cuyper, Openda ci mette un piede spiazzando di fatto Donnarumma ma la palla finisce fuori di un soffio.

Al 33' brivido per i 40.000 dell'Olimpico. L'Italia perde un pallone pericoloso a centrocampo, il Belgio riparte con Lukebakio che prova la conclusione a giro, palla oltre la traversa. Al 35' altro doppio cambio azzurro: entrano Raspadori e Pisilli, escono Retegui e Tonali. Al 42' Tedesco esaurisce i cambi inserendo Ngonge e Fofana per Openda e Doku. Due minuti dopo l'ultima sostituzione con Bellanova per Frattesi. Nei sei minuti di recupero da segnalare solo l'ammonizione a Donnarumma per perdita di tempo.