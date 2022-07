Torino, Cairo ad Affari: "Belotti? Gli ho fatto un sincero in bocca al lupo". E su Bremer-Inter...

Torino, palinsesti di LA7 e... l'intervista di Urbano Cairo ad Affaritaliani.it

L’Inter è in pole position per il gioiello del Torino, Bremer? O potrebbero esserci inserimenti dall’estero?

“Io a Bremer ho spiegato che ho apprezzato il suo atteggiamento di prolungare il contratto. Lo considero un ragazzo straordinario, un grande giocatore. Se lui ha il desiderio di cambiare per andare a fare la Champions, gli ho detto ‘Ti accontenterò’”, spiega ad Affaritaliani.it il presidente del Torino, Urbano Cairo. "Dopodiché non gli ho detto ‘vai di qua, vai di là…’. Il mercato è appena iniziato e vedremo quale sarà la destinazione di Bremer".

L’addio di Belotti, che ha lasciato il Torino al termine di questa stagione a parametro zero, le fa male?

“Spiace perché è stato il nostro capitano per 7 anni: è un dispiacere che se ne sia andato, al di là che sia a zero o meno, però ci può stare dopo 7 anni. Magari aveva voglia di trovare motivazioni diverse, nuove. Gli ho fatto un ‘in bocca al lupo’ sincero”

