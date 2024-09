Torna il rito della partita al bar in un autunno ricco di appuntamenti imperdibili

La partita al bar torna al centro di un autunno pieno di eventi sportivi da vivere insieme

Complice la pandemia, molte delle nostre abitudini sociali sono cambiate radicalmente negli ultimi anni. Ma il ritorno a una normalità ormai consolidata, ci permette di assistere alla riscoperta di esperienze collettive che da sempre hanno caratterizzato la vita quotidiana degli italiani. Tra queste, il fenomeno di tornare a seguire le partite di calcio al bar: un rito sociale che coinvolge persone di tutte le età.

Secondo i dati Omnicom, infatti, il 15% degli appassionati di calcio italiani (circa 4 milioni di persone) segue le partite nei locali, con una concentrazione maggiore nel Nord-Ovest e nel Sud Italia. Di questi, il 50% appartiene alla fascia under 34.

"Andare a vedere la partita al bar" rappresenta un momento di condivisione intenso e partecipato. Sempre secondo i dati raccolti da Omnicom, l’attenzione dei tifosi che guardano le partite nei locali cresce progressivamente durante il match, raggiungendo il picco al fischio finale, quando oltre il 50% degli spettatori risulta completamente assorto. In particolare, il calcio continua ad essere l’evento sportivo più seguito nel nostro Paese, con il 69% della popolazione che si dichiara ‘appassionata’. La televisione resta il principale canale di fruizione (82% di utenti). Tuttavia, non si parla più solo di fruizione domestica: gli italiani, sempre più spesso, scelgono di condividere la passione per lo sport in contesti pubblici, dove possono vivere l’emozione in compagnia di amici e altri tifosi.

È importante sottolineare come, ormai, il fenomeno della visione collettiva non riguardi solo il calcio. Negli ultimi mesi, grazie ai successi italiani del tennis e del mondo dei motori, sempre più appassionati si ritrovano per condividere le vittorie di Jannik Sinner o la visione delle gare di Formula 1. Per non dimenticare la vela, con il grande seguito ottenuto da Luna Rossa nelle fasi finali della Louis Vuitton Cup e le attesissime finali dell’America’s Cup a Barcellona.

L'aumento di interesse nei grandi appuntamenti sportivi ha trovato conferma anche nel Rapporto SIAE 2023, che ha evidenziato come il numero di spettatori sia cresciuto del 45,18% rispetto all'anno precedente. Il calcio, in particolare, ha registrato una crescita a doppia cifra rispetto al 2022, rappresentando l'83,2% degli eventi sportivi seguiti in Italia.

Per i bar basta un solo abbonamento per avere tutti i principali appuntamenti sportivi

In questo contesto di ritrovata socialità, per i titolari di bar, ristoranti e altri locali pubblici c’è la possibilità di sottoscrivere un solo abbonamento, quello di Sky pensato proprio per i locali, e garantire così ai propri clienti la visione di tutti i principali eventi sportivi: tutta la Serie A e tutte le coppe europee (compreso il big match del mercoledì), insieme a Premier League, tennis, motori e altri sport. Un’opportunità per gli esercenti che vogliono riempire i propri spazi con tifosi e appassionati, incentivando il fenomeno di aggregazione sociale.

L’autunno sportivo offre un palinsesto ricchissimo di appuntamenti imperdibili, a partire dai big match di Serie A come Juventus-Lazio (19 ottobre), Roma-Inter (20 ottobre) e Inter-Juventus (27 ottobre), fino alle sfide internazionali in Champions League.

Il ritorno del rito della partita al bar è un segnale di come lo sport rimanga uno dei grandi collanti sociali del nostro Paese. E con un’offerta pensata appositamente per i locali, l’opportunità è davvero ghiotta per attrarre nuovi appassionati e fidelizzare ancora di più i clienti.