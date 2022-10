Totti gol e assist in Lega calcio a otto. Gol capolavoro di Moscardelli. Video

Totti rigore-gol e assist: vince 3-1 nel calcio a otto. Moscardelli, rete spettacolare

Francesco Totti e la sua squadra (la Totti Soccer Weese) vincono 3-1 nel campionato di calcio a otto contro Atletico Eur. L'ex capitano della Roma sblocca il match su rigore e serve l'assist del terzo gol.

In mezzo una rete capolavoro dell'ex attaccante di Bologna, Piacenza, Chievo e Lecce, Davide Moscardelli (che si era anche procurato il penalty trasformato dall'ex numero dieci giallorosso) con un sinistro al volo che finisce all'incrocio. In campo anche un altra ex stella della serie A, Alessio Cerci.