Totti denunciato da Ilary: "Ha lasciato sola in casa Isabel". Il Pupone: "C'era la babysitter", la bimba ha 8 anni

Totti-Ilary, nuova causa in tribunale. L'ex capitano della Roma accusato di "abbandono di minore"

Nuovo capitolo della battaglia legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L'ex capitano della Roma ed ex compagno della conduttrice tv è stato denunciato da Ilary per abbandono di minore. Totti è finito sotto accusa per aver "lasciato Isabel a casa da sola". La figlia della ex coppia ha 8 anni. Ma le due versioni sui fatti - riporta Il Messaggero - sono contrastanti, il Pupone sostiene che in casa con lei ci fosse un adulto: "C'era la babysitter", mentre la mamma di Isabel non concorda. Ora è stata aperta un'inchiesta e saranno i pm del Tribunale di Roma a verificare e stabilire chi dei due abbia ragione.

Ilary - prosegue Il Messaggero - se ne sarebbe accorta facendo una video-chiamata con la bambina, scoprendo che non c’era il padre insieme a lei. Ha telefonato alla polizia e nell'abitazione sono arrivati gli agenti del commissariato di Ponte Milvio, che, stando a quanto riferisce la difesa dell’ex capitano, hanno trovato la babysitter.

Lui, che era a cena in un ristorante vicino, è tornato subito a casa. Considerato che il reato di abbandono di minore è perseguibile d’ufficio (e prevede una pena tra i sei mesi e i cinque anni), è partita l’inchiesta. I pm della Capitale dovranno verificare se effettivamente quel giorno insieme alla bambina ci fosse un adulto. In caso, invece, dovesse emergere che si tratta di accuse infondate e pretestuose, lo storico numero 10 giallorosso potrebbe decidere di querelare la ex per calunnia.