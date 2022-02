Ucraina-Russia, finale Champions a San Siro (addio Pietroburgo)? No, Parigi

Ucraina-Russia, salta la finale Champions a San Pietroburgo

L'Uefa con la riunione d'emergenza del Comitato Esecutivo convocata ha spostato la finale di Champions League prevista in Russia, a San Pietroburgo (dove lo stadio porta anche il nome del colosso energetico statale: Gazprom Arena), dopo l'invasione di Putin all'Ucraina. Il massimo organismo calcistico europeo si è dovuta muovere con velocità per trovare un'altra città in vista dela sfida in programma sabato 28 maggio che assegnerà la coppa ora detenuta dal Chelsea.

Champions, finale da San Pietroburgo a San Siro? Niente match a Milano. Si giocherà a Parigi

Tra le città che potevano legittimamente sognare di ospitare la finale di Champions League c'era sicuramente Milano, che ha già ospitato a ottobre le finali della Nations League e la finale di Champions League nel 2016. I tifosi italiano sognavano dunque una notte magica a San Siro (malgrado non non ci sarebbe certamente stato il Milan protagonista e l'Inter è a un passo dall'eliminazione dopo lo 0-2 in casa contro il Liverpool nel match d'andata degli ottavi di finale), ma alla fine l'Uefa ha scelto lo Stade de France di Parigi (si era parlato anche di Londra in lizza nelle ultime ore, però la capitale francese ha avuto la meglio). Nel 2021 Chelsea e Manchester City si sfidarono ad Oporto e non ad Istanbul per via delle restrizioni legate al Covid-19. "Il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso di trasferire la finale della Champions League maschile 2021/22 da San Pietroburgo allo Stade de France di Saint-Denis. La partita si giocherà come inizialmente previsto sabato 28 maggio alle 21". La UEFA, spiega la nota, "desidera esprimere il proprio ringraziamento e apprezzamento al presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron per il suo sostegno personale e il suo impegno nel trasferire la partita più prestigiosa del calcio europeo per club in Francia, in un momento di crisi senza precedenti. Insieme al governo francese, la UEFA sosterrà pienamente gli sforzi degli stakeholder per garantire supporto ai calciatori e alle loro famiglie in Ucraina, che affrontano terribili sofferenze umane, distruzione e sfollamento".

L'Uefa ha anche deciso che sia le squadre di calcio ucraine che quelle russe impegnate in Champions League e nelle altre competizioni continentali dovranno disputare le rimanenti partite in campo neutro alla luce della situazione determinata dall'aggressione della Russia all'Ucraina

