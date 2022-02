Russia, Medveved nuovo n°1 tennis. Messaggio a Putin: "Promuoviamo pace"

Ucraina-Russia, Medvedev: "Come tennisti noi promuoviamo la pace il tutto il mondo"

Daniil Medvedev non ha tanta voglia di festeggiare il suo primo posto nel ranking Atp (è il 27° tennista a essere diventato numero 1 al mondo nella storia), spodestando Novak Djokovic. Il tennista russo, da Acapulco (dove sta giocando il torneo Atp 500) parla dell'invasione dell'Ucraina e manda un messaggio di pace: "Come tennisti noi promuoviamo la pace il tutto il mondo. Sono stato in tanti Paesi diversi fin da quando ero juniores e non è facile per me sentire tutte queste notizie". Medvedev ha ricordato come nel torneo della scorsa settimana a Marsiglia la vittoria nel doppio sia andata a un tennista russo, Andrey Rublev, in coppia con uno ucraino, Denys Molchanov. "E' stato fantastico: le persone hanno bisogno di stare insieme".

Medvedev numero 1 del tennis mondiale: spodestato Djokovic

Daniil Medvedev è il nuovo numero 1 del tennis mondiale, dopo la sorprendente sconfitta di Novak Djokovic a Dubai (contro il ceko Jiri Vesely). Da lunedì il tennista russo (in semifinale al torneo Atp 500 messican di Acapulco) sarà al primo posto nel ranking Atp. Ai quarti di finale, Medvedev, prima testa di serie del tabellone, ha superato il giapponese Yoshihito Nishioka per 6-2 6-3. Il russo, attualmente 2 del mondo, in semifinale affronterà Rafael Nadal (nella rivincita della finale dell'Australian Open che Rafa ha vinto con una rimonta spettacolare). Lo spagnolo, 4 del seeding e 5 del mondo, ha battuto lo statunitense Tommy Paul col punteggio di 6-0 7-6 (5). Dall'altra parte del tabellone, il greco Stefanos Tstitsipas, vincitore per 6-3 6-4 sullo statunitense Giron, sfiderà il britannico Cameron Norrie, che ha sconfitto il tedesco Gojowczyk per 6-1 6-0.

Leggi anche

Invasione Ucraina: le conseguenze su Champions League e mondiali Qatar 2022

Guerra, conseguenze in Italia. Aumenta il costo del pane, blocchi stradali