Guerra, conseguenze in Italia. Aumenta il costo del pane, blocchi stradali

Guerra, 600 tir fermi: "Facciamo marcire i prodotti, siamo in perdita"

La guerra in Ucraina non si ferma e le conseguenze sono devastanti per tutti. Il conflitto armato deciso da Putin provoca danni enormi anche per l'Italia. Bollette energetiche, derrate alimentari, blocchi stradali, profughi: l’attacco russo - si legge sul Corriere della Sera - rischia di causare conseguenze pesantissime per l’Italia. Perché si impenna il prezzo del gas e delle materie prime, sale quello del carburante e già prima dell’attacco gli autotrasportatori avevano bloccato la circolazione e minacciato altre azioni. A Cerignola, vicino Foggia, ci sono 600 tir fermi. "Il costo del gasolio è aumentato di 500 euro per viaggio. Preferiamo far marcire i prodotti, da mesi lavoriamo in perdita e non possiamo più permettercelo". Anche pasta, pane e pizza rischiano di subire un pesante aumento dei prezzi.

La guerra sta provocando una vorticosa impennata dei prezzi dei cereali, grano, mais e soia. Ma anche degli oli da cucina che già ora sono lievitati. Insomma, una vera e propria stangata per i consumatori che, per gli italiani adepti per definizione alla dieta mediterranea, si tradurrebbe perfino in un incubo. I dati della Borsa di Bologna, che misura il prezzo delle derrate, sono eloquenti: +4/8 euro il grano tenero, +10 euro il mais, +6 euro il sorgo, +10 euro la soia, +7 euro l’orzo. Il costo delle materie prime peserà inevitabilmente sul prodotto al dettaglio. Il prezzo del gas naturale in Europa si è impennato del 30,5% in poche ore, in salita il costo di tutte le materie prime e il petrolio Brent a 104 dollari supera un’altra soglia psicologica.

