Ufficiale: Carlo Ancelotti sarà il ct del Brasile per la Coppa America 2024

Carlo Ancelotti ct del Brasile, battuta la concorrenza di Mourinho

Carlo Ancelotti sarà il prossimo ct del Brasile. Nella notte è arrivata la comunicazione ufficiale della Federazione. Il tecnico italiano lascerà il Real Madrid al termine della prossima stagione. In un comunicato la Cbf ha precisato che nel periodo che arriverà fino alla manifestazione sportiva sudamericana la Seleçao sarà diretta dall’allenatore del Fluminense Fernando Diniz. Ancelotti sarà il quarto straniero ad allenare la nazionale brasiliana. Ha superato la concorrenza di José Mourinho, anche lui contattato dalla federazione. E di Pep Guardiola, che però ha declinato l’offerta. Dalla Coppa America in programma negli Stati Uniti dall’11 giugno al 19 luglio 2024 Carlo Ancelotti sarà ufficialmente in nuovo selezionatore del Brasile.

Un personaggio che in panchina ha sempre saputo farsi apprezzare anche sul piano umano, grazie soprattutto alla sua cosiddetta "leadership calma", incentrata sul confronto diretto e onesto con i suoi atleti, allenando calciatori anche molto diversi tra loro ma con cui è sempre riuscito a trovare il giusto equilibrio. Un fuoriclasse che non ha mai ostentato le sue doti, lavorando con serietà e umiltà. Emiliano di Reggiolo, dove è nato 64 anni fa, Carlo Ancelotti, Carletto per tutti gli amanti del calcio italiani, è l’uomo dei record. E’ l’unico allenatore ad avere vinto i 5 più importanti campionati europei (Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Premier League e Primera División); inoltre è l’allenatore ad avere vinto più partite in Champions League.