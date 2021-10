Epson corre velocissima con Usain Bolt: partnership per...

Usain Bolt-Epson, partnership. Campagna di promozione delle stampanti senza cartucce EcoTank

Usain Bolt, il più grande velocista di tutti i tempi con otto medaglie d'oro olimpiche, sarà il volto di Epson: il campione protagonista di un'importante campagna di promozione delle stampanti senza cartucce EcoTank (su banner online, sui materiali promozionali per i punti vendita e sui social media). Con la sua allegria e spensieratezza, Usain dimostrerà come sia possibile stampare con le EcoTank in tutta tranquillità fino a tre anni, senza cartucce da sostituire.

La campagna coinvolgerà anche il programma Epson ReadyPrint, che consente alle persone di risparmiare fino al 90% sui costi di stampa2 e di ricevere l'inchiostro direttamente a casa prima che si esaurisca.

Le stampanti EcoTank non utilizzano cartucce, ma vengono fornite insieme a flaconi di inchiostro ad alto rendimento: un set completo contiene una quantità di inchiostro equivalente a quella di 72 cartucce. Dal loro lancio nel 2010, in tutto il mondo sono stati venduti più di 60 milioni di EcoTank con serbatoi di inchiostro ad alta capacità, permettendo ai clienti di risparmiare e di rispettare di più l'ambiente. Con modelli ideali per stampare a casa o nei piccoli uffici a un bassissimo costo pagina e in tutta facilità, Epson ha recentemente rinnovato questa gamma pluripremiata: tutte le nuove stampanti EcoTank sono dotate della tecnologia a freddo Micro Piezo per ridurre non solo i consumi energetici, ma anche il numero di ricambi da sostituire.

A proposito della partnership, Yoshiro Nagafusa, Presidente di Epson Europa, ha dichiarato: "Usain è il testimonial perfetto: la sua notorietà e il suo carattere coinvolgente daranno slancio alle nostre stampanti a basso costo con un'impronta divertente e unica nel suo genere. Sempre più persone lavorano da casa e la famiglia moderna è sempre più dinamica, quindi questo è il momento giusto per promuovere ulteriormente le nostre stampanti EcoTank e il risparmio sui costi che offrono".

Usain Bolt ha commentato: "Sono entusiasta di lavorare con Epson per promuovere le stampanti EcoTank. Scelgo solo partner in grado di fare davvero la differenza. Le stampanti EcoTank eliminano gli inconvenienti legati alla stampa con cartucce, contribuendo a rendere la vita un po' più facile. Ma non è solo questo. Con Epson condivido molti valori, come la creazione di un futuro migliore. L'obiettivo di Epson è costruire la fiducia attraverso prodotti che aiutano le comunità a crescere e prosperare. Per me si tratta di ispirare gli altri a inseguire i propri sogni, grandi o piccoli che siano".

In Germania e in Gran Bretagna, i due maggiori mercati per Epson in Europa, la campagna avrà anche une versione con spot televisivi che, insieme ad alcuni contenuti extra girati durante le riprese, sono disponibili sul canale YouTube Epson all'indirizzo https://www.youtube.com/user/EpsonEurope

1 In base a un volume di stampa di 100 pagine al mese e al rendimento più basso ottenuto con il primo set di inchiostri2 ReadyPrint EcoTank - Risparmia fino al 90% sui costi di stampa. Il calcolo per Epson ReadyPrint Unlimited include i flaconi di inchiostro in dotazione (cioè inclusi con la stampante), il relativo contributo di attivazione una tantum per la stampante e il costo dell'abbonamento per la stampa del numero massimo di pagine previste nel piano pertinente per un periodo di 5 anni, rispetto al costo medio per acquistare una stampante (più set di cartucce) e alla stampa dello stesso numero di pagine (stampe A4 in conformità allo standard ISO/IEC 24711) con i materiali di consumo originali utilizzati dalle 50 migliori stampanti più vendute (secondo i dati di mercato del panel GfK Inkjet Printing Devices and Inkjet Printing Cartridges Point of Sale per Germania, Francia, Regno Unito, Spagna e Italia nel periodo da aprile 2019 a marzo 2020). Costo pagina calcolato con riferimento ai costi di stampa medi per i 50 modelli più venduti, calcolati dividendo i relativi ricavi derivanti dalla vendita delle cartucce e il rendimento totale per unità di vendita (secondo i dati di mercato del panel GfK Inkjet Printing Cartridges Point of Sale per Germania, Francia, Regno Unito, Spagna e Italia nel periodo da aprile 2019 a marzo 2020).