Valentina Bìssoli, una principessa greca a Venezia 2021. Camila Giorgi e Valentina Vignali... FOTO-VIDEO

Valentina Bìssoli brilla sul red carpet del festival del cinema di Venezia. Sembra una principessa greca

Come ogni anno che si rispetti vediamo sfilare attori, modelle, influencer e in generale tutte le celebrità su uno dei red carpet più famosi del mondo. Qual è Venezia. In questa attesissima e blindatissima edizione numero 78 non poteva di certo mancare Valentina Bìssoli, la modella italiana considerata una delle più promettenti di questo tempo. Per alcuni “l’ottava meraviglia del mondo” , per altri “semplicemente” la testimonial di una delle campagne più sexy di lingerie firmate Yamamay:” Sexy Innovation” scattata dal magistrale fotografo Giovanni Gastel. Non solo lingerie: Valentina Bìssoli è stata volto di un cortometraggio per Lamborghini Aventador e guest nonché rappresentante della bellezza italiana ai Grammy Awards di Los Angeles (Oscar della musica) 2019. Una carriera in costante ascesa e che è giunta ( per ora) sul red carpet più rappresentativo e iconico della storia del cinema italiano ed internazionale. “ Ho portato un po’ della mia Verona con me” ha dichiarato la giovane modella durante la sua presenza alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Infatti l’abito verde smeraldo che ha catalizzato l’attenzione dei media internazionali è stato creato “ad hoc” dalla giovane stilista emergente (veronese anche lei) Giorgia Chiavico. Corpetto dalle forme geometriche ed allungate e spacco profondo. Il raccolto da vera e propria dea Hera è invece stato creato da Giulia Balestriero, compreso il make up semplice ma al contempo sofisticato. Sguardo penetrante che non ha potuto di certo passare inosservato. Gli orecchini, invece, sono stati creati per l’occasione da Diego Oro, come le scarpe firmate Chiara Cesaraccio. Ad oggi è il volto di Lusso Esclusivo, realtà italiana di successo. Un futuro sicuramente molto radioso davanti a sè.

Ambra Angiolini incanta Venezia: la compagna di Max Allegri va in gol al Festival del Cinema

Ambra Angiolini sfila sul red carpet della 78esima Mostra del Cinema di Venezia con un abito di pizzo a tubino firmato da Ermanno Scervino. L'attrice e showgirl - compagna dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri - incanta tutti con un mix vincente di classe e sensualità. Con Ambra c’erano anche Ferzan Özpetek, Cristiana Capotondi e l’attrice turca Serra Yilmaz: hanno partecipato alla festa organizzata in onore de Le fate ignoranti, il film con Margherita Buy e Stefano Accorsi del 2001. A distanza di 20 anni diventerà una serie tv, uscita prevista per il 2022 e che vedrà proprio la compagna di Allegri tra le protagoniste.

Valentina Vignali, che classe a Venezia L'ex campionessa di basket e concorrente del Grande Fratello Vip, Valentina Vignali, mostra un look di gran classe da Venezia dove è in corso in questi giorni la Mostra del cinema 2021

Camila Giorgi in bikini: la tennista italiana è super sexy. Star a Venezia

Camila Giorgi regala ai suoi fans un tris di foto davvero spettacolari in spiaggia con un bikini verde: la campionesse italiana fa il pieno di like da parte dei suoi ammiratori. "Sei unica davvero.. La tennista più bella al mondo", le scrivono i suoi follower.



Camila Giorgi è reduce dall'eliminazione allo Us Open 2021 (aveva un primo turno complicato contro Simona Halep che ha vinto in due set: 6-4, 7-6), ma anche e soprattutto da un'estate piena di soddisfazioni che l'ha vista protagonista prima alle Olimpiadi di Tokyo (quarti di finale) e poi nel Wta 1000 di Montreal dove ha trionfato (battendo in finale Karolina Pliskova, numero 6 del mondo e n°4 del seeding). Tornando alla sconfitta di New York, Camila Giorgi aveva spiegato: "Mi dispiace aver perso ma non succede nulla. Per me il tennis è un lavoro, non è la vita. Ogni giorno preparo il borsone e vado a lavorare. In futuro farò altri lavori, la mia vita è fuori. Anzi, a volte è quasi difficile lasciare casa per venire a giocare a tennis".





Nei giorni scorsi ha sfilato sul tappeto rosso del Festival del cinema di Venezia e anche lì, la 29enne tennista di Macerata ha incantato tutti con il suo fascino.



Georgina Rodriguez mozzafiato sul red carpet di Venezia. Cristiano Ronaldo, nuovo record

Cristiano Ronaldo lascia l'Italia, Georgina Rodriguez... ci torna. La compagna di CR7 ha illuminato il red carpet del Festival di Venezia 2021 sfilando in passerella con un completo total black firmato Ermanno Scervino (giacca smoking doppiopetto e pantaloni leggermente a zampa) e mostrando un décolleté da sogno. Bellissima lei. Lui invece, dopo aver dato l'addio alla Juventus inizia una nuova fase della sua carriera macinando nuovi record: grazie alla doppietta con l'irlanda (2-1 in rimonta negli ultimi minuti), Ronaldo è diventato il miglior marcatore di sempre di una nazionale, con 111 gol segnati ovviamente con la maglia del Portogallo. "Di tutti i record che ho battuto durante la mia carriera - e fortunatamente ce ne sono stati alcuni - questo è molto speciale per me ed è sicuramente tra i risultati che mi rendono davvero orgoglioso". E ora può iniziare la sua seconda vita con la maglia dei Red Devils: “Lo United? La miglior decisione che potessi prendere”, ha detto Cristiano Ronaldo. “Sono passato dalla Juve al Manchester, è un nuovo capitolo della mia vita di cui sono molto contento, voglio fare la storia e aiutare la squadra a vincere altri trofei - le parole del campione portoghese ai canali ufficiali del club - Sono felicissimo di essere di nuovo a casa dopo 12 anni e non vedo l'ora di giocare la prima partita”

