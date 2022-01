Valeria Giacinti, "bomber contesa del calcio femminile": va alla Fiorentina

Valentina Giacinti dal Milan alla Fiorentina

Un colpo nel calciomercato femminile per una campionessa che è stata 3 volte capocannoniere di serie A ed è un pilastro della nazionale di calcio italiana. "Vale, bomber contesa del calcio femminile", titola il Corriere della Sera parlando del passaggio in prestito dal Milan alla Fiorentina fino al termine della stagione di Valeria Giacinti. “Ho scelto Firenze soprattutto perché la Fiorentina sta investendo molto nel calcio femminile anche con il Viola Park. Sono molto attratta da questo e poi ho scelto la Fiorentina perché c’è mister Panico. E’ stato il mio modello insieme a Melania Gabbiadini. E’ stata una grande attaccante e voglio crescere con i suoi insegnamenti“, ha spiegato la calciatrice ai canali ufficiali della Fiorentina. Obiettivi personali? “Far gol e crescere sotto tutti i punti di vista. Punto ad arrivare preparata fisicamente e psicologicamente all’Europeo. Voglio aiutare la Fiorentina a scalare la classifica e ad arrivare il più in alto possibile. Non voglio parlare di classifica ma ho in mente qualcosa di importante“.

Valentina Giacinti, il benvenuto della Fiorentina

Nelle scorse ore era arrivata l'ufficialità da parte del club viola. "ACF Fiorentina comunica di aver perfezionato il prestito dall'AC Milan per il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale Italiana Valentina Giacinti. Nata a Bergamo il 2 Gennaio 1994, ha giocato nella squadra rossonera negli ultimi tre anni e ha vestito le maglie di Atalanta, Napoli, Seattle, Mozzanica e Brescia. Tre volte capocannoniera della Serie A Femminile, con una Supercoppa Italiana, un Campionato USA (Washingotn State) e una Evergreen Cup nel suo palmares, vanta più di 260 reti in carriera con sei presenze e due goal in Champions League. Azzurra dal 2010, difende i colori della Nazionale Maggiore con cui ha segnato 16 volte in 47 partite. La calciatrice ha scelto il numero 19 e indosserà la maglia viola fino al 30 Giugno 2022".

Valentina Giacinti, il saluto del Milan

Il Milan ha salutato Valeria Giacinti: "Il Club ringrazia Valentina, in rossonero dalla prima stagione della Squadra femminile, per la professionalità che l'ha contraddistinta in questi anni. Valentina è stata da subito protagonista del percorso della squadra rossonera che ha raggiunto anche la storica qualificazione ai preliminari di Champions League. Con il Milan, sino a oggi, ha totalizzato 86 presenze totali e 66 reti segnate. A Valentina i migliori auguri per il prosieguo della stagione sportiva".

