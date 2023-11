Verstappen? Leclerc? No, Veronika Rajek vince il Gp di Formula 1 a Las Vegas

Verstappen e Leclerc, spettacolo Red Bull-Ferrari a F1 Las Vegas

Max Verstappen ha vinto il Gp di Las Vegas - penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 (già vinto dal pilota olandese) davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e al compagno di squadra made in Red Bull Sergio Perez.

Esteban Okon e Lance Stroll in top-5, con l'altra Rossa di Maranello, quella guidata da Carlos Sainz, che ha chiuso al sesto posto dopo una gara partita dal 12° posto in griglia (aveva conquistato una splendida prima fila, ma è stato retrocesso di dieci posizioni per il caso tombino) e iniziata con un testacoda. Male le Mercedes: Lewis Hamilton settimo davanti al compagno di squadra George Russell.

"Che gara. Onestamente mi sono divertito tantissimo anche se sono dispiaciuto di aver concluso solo al 2° posto, ma alla fine era la miglior posizione possibile -ha commentato Leclerc a fine gara - In partenza è stato complicato perché credo che Max (Verstappen, ndr) abbia perso grip all'interno e mi ha buttato all'esterno. Avevamo però il passo e lo abbiamo superato, ed eravamo molto forti nel complesso. E' stata un'ottima gara e abbiamo avuto sfortuna con la safety car. Non siamo rientrati e non sapevo neanche cosa avevano fatto gli altri, quindi ho mantenuto la posizione in pista ma è stato difficile con le gomme più vecchie. Il 2° posto - conclude il pilota francese della Ferrari - però l'ho ottenuto dopo tante battaglie, e mi è piaciuto. Mi sono davvero divertito".

Verstappen, Leclerc e... Veronika Rajek: nel paddock di F1 vince lei a Las Vegas

Il due volte campione del mondo Max Verstappen si conferma sempre più cannibale della Formula 1 con 53 Gp vinti (eguagliato Sebastian Vettel), Charles Leclerc ha dato spettacolo con il secondo posto, dopo aver avuto la maglio nel duello con Sergio Perez (matematicamente secondo in classifica generale), ma... a vincere è stata anche Veronika Rajek. La modella e influencer, famosa negli Stati Uniti per essere una super tifosa di Tom Brady (stella della Nfl di footbal americano) ha lasciato tutti senza fiato con la sua incursione nel paddock durante il Gp di Las Vegas. Outfit ridotto e letteralmente strepitoso su di lei...