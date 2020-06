Vettel, attacco Red Bull alla Ferrari: "Sebastian non ha rinnovato perché..." - VETTEL-FERRARI, frecciate di Helmu Marko (red Bull), mentre si avvicina la riparte della F1

Il consigliere della Red Bull Helmut Marko lancia frecciate alla Ferrari, mentre il countdown per la ripresa del Mondiale di Formula 1* è ormai partito. Intanto non vede la macchina di Leclerc e Vettel tra i team più forti della F1 2020: “Se presumo che i tempi dei test a Barcellona siano stati significativi, non credo che la Ferrari sarà tra le migliori squadre assolute. Inoltre cè’ una grande rivalità all’interno della squadra”.

Marko poi dice la sua sull’addio di Sebastian Vettel alla Ferrari, previsto per la fine del 2020 con l'arrivo di Carlos Sainz al fianco di Charles Leclerc. A suo dire il pilota tedesco ha lasciato per l’impossibilità di lottare per il titolo: “Probabilmente non ha rinnovato il suo contratto perché non ha visto il potenziale per lui di ottenere un altro titolo“, ha detto il consigliere della Red Bull a RTL.

Vettel andrà in Mercedes dopo l'addio alla Ferrari? Marko spiega: “Se non trova posto alla Mercedes, ha senso stare fermo un anno perché poi ci saranno le regole nuove nel 2022 e quindi avrà la possibilità di puntare ad un team vincente. Però Vettel contro Hamilton alla Mercedes sarebbe fantastico per il motorsport. Due anni fa sarebbero sempre stati il ​​primo e il secondo ma spero che siamo vicini a impedirlo adesso“. Sulla situazione in casa Red Bull: “Normalmente siamo forti da metà stagione, ora inizieremo proprio a metà stagione. Andremo in Austria con una fase di sviluppo completamente diversa rispetto alla macchina dei test. Anche per quanto riguarda il motore, abbiamo saltato una fase e abbiamo aggiunto delle performance”.

* Il mondiale di Formula riparte con i primi 8 Gran Premi in Europa previsti dal nuovo calendario 2020, approvato dalla FIA. Gp che si disputeranno dal 5 luglio al 6 settembre, tutti in Europa: 5 e 12 luglio in Austria al Red Bull Ring, 17 luglio Gp Ungheria all'Hungaroring di Budaspet, 2 e 9 agosto di Gp di Gran Bretagna a Silversone, 16 agosto Gp di Catalunya al Montmeló, 30 agosto Gp del Belgio a Spa e 6 settembre Gp dìItalia a Monza.