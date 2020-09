VIDAL-INTER, la clamorosa rinuncia del calciatore del Barcellona

VIDAL-INTER, rinuncia milionaria del calciatore del Barcellona

Arturo Vidal e l'Inter sono sempre più vicini. Il centrocampista cileno ha trovato l'accordo con il Barcellona la la rescissione del contratto e l'allenatore blaugrana, Ronald Koeman non lo ha convocato per l'amichevole con il Nastic.

Una svolta che apre le porte (nerazzurre) di Appiano Gentile per l'ex giocatore della Juventus: l'Inter senza i costi di cartellino è pronta a prendere Arturo Vidal, per la felicità di Antonio Conte.

VIDAL-INTER CI SIAMO. ADDIO BARCELLONA

E Vidal pur di accelerare il divorzio dal Barcellona e passare all'Inter ha deciso di rinunciare​ all'ultimo anno di contratto con il Barça, poco più di 6 milioni di euro. Il campione della nazionale cilena otterrà solo una parte dei famosi 2,4 milioni di premi non pagati dal club catalano.

L'accordo non è ancora stato messo nero su bianco, ma Vidal e il Barça hanno trovato un'intesa di massima, quindi la speranza dei tifosi interisti è di vederlo sbarcare in Italia entro la settimana per sostenere le visite mediche e firmare il contratto biennale, con opzione per uno aggiuntivo, a 6 milioni di euro netti più bonus a stagione. Con Vidal, l'Inter aggiunge un tassello prezioso nella sfida scudetto da lanciare alla Juventus di Andrea Pirlo.