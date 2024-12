Fonseca annuncia il suo esonero lasciando San Siro | video

È quasi l'una di notte quando Paulo Fonseca lascia San Siro ed annuncia il suo esonero. "Si, è vero, non faccio più parte del Milan. È la vita ma ho la coscienza a posto..." dice in maniera malinconica l'allenatore portoghese che poco prima in conferenza stampa si era detto fiducioso di poter restare sulla panchina rossonera. Pochi minuti dopo però il confronto decisivo con i dirigenti che gli hano comunicato la loro decisione di cambiare guida tecnica.