Vieri durissimo con Cassano e Adani: "Parlano troppo, non tocchino la mia famiglia. Per me non esistono più"

Bobo TV, Vieri risponde a Cassano e Adani: "Ho sentito parlare troppo a sproposito, anche della mia famiglia. Per me non esistono più"

Bobo Vieri è tornato a parlare della fine della Bobo TV dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi dei suoi ex compagni di avventura Antonio Cassano e Lele Adani, ora in onda insieme a Nicola Ventola con il programma "Viva El Futbol". L'ex centravanti ha chiuso definitivamente la questione in una intervista al Corriere della Sera: "Ho sentito parlare troppo a sproposito, sia di me che della mia famiglia, e la mia famiglia non deve essere mai toccata, da nessuno. Io ci avevo già messo un punto quando ho fatto il comunicato stampa, e infatti non ne ho più parlato. Per me non esistono più".

"Col passare del tempo in Bobo è cambiato qualcosa. Non aveva più il trasporto per la Bobo TV come all'inizio, non gli piaceva più così come era. Tanto è vero che lui stesso lo ha dichiarato a Staffelli due giorni dopo che è scoppiato il caso. Ma se bisognava cambiare allora perché nessuno sapeva? - aveva dichiarato Adani a One More Time - Se Vieri mi chiedesse di parlare? Certo, andrei sicuramente aperto. Lui spesso dice che non parla perché le cose rimangono 'nello spogliatoio'. In realtà non ne parla perché si imbarazzerebbe, perché sa che non poteva farmi questo".

"Abbiamo creato tutto grazie a Lele Adani. - ha dichiarato Cassano a BSMT di Gianluca Gazzoli - Quando a un certo punto tiri tiri, si spacca e non si può più ricucire e mettere insieme. Il tradimento è la cosa peggiore nella vita, una cosa che non accetto. A quella persona là non voglio dare importanza e per me è un capitolo chiuso, non lo chiamerò neanche più per nome".