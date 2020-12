Vieri lancia Bobo Tv: format con Adani, Ventola e Cassano

Christian Vieri è sbarcato su Twitch con la BoboTv, un progetto esclusivo che lo vede protagonista sulla piattaforma leader del live streaming che ha lo scopo di unire community che condividono le stesse passioni.

L'ex attaccante ha inaugurato il suo nuovo canale con Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano, amici nonché ospiti fissi di questo format.

Christian Vieri e Bobo Tv, Javier Zanetti e Ciro Ferrara ospiti d'onore della prima puntata che ha ricordato Diego Armando Maradona

I quattro, che hanno parlato di calcio e non solo dando spesso vita a simpatici sketch durante la prima puntata in diretta anche su Instagram (domenica 29 novembre alle 22.30, con quasi 30.000 spettatori unici), hanno ricordato Diego Armando Maradona e le prodezze calcistiche che lo hanno reso un grande e unico campione.

Javier Zanetti e Ciro Ferrara sono stati invece gli ospiti d'onore, due grandi personalità del mondo del calcio a cui Vieri è professionalmente e umanamente legato.



“Era tempo che volevo aprire il mio canale ufficiale su una piattaforma di live streaming che mi desse l'opportunità di essere ancora più vicino alla mia community. E questo importante progetto ho potuto realizzarlo insieme e grazie a Twitch, leader indiscusso in questo settore, che garantisce intrattenimento live e senza filtri. La prima è stata una puntata emozionante anche grazie ai ricordi legati al grande Diego, e mi auguro lo stesso anche per le prossime", ha dichiarato Christian Vieri.

Dopo la sua esperienza in televisione come ospite di Tiki Taka, l'ex bomber ha deciso di creare un programma di cui sarà il presentatore per dare voce al calcio e allo sport in generale e per intrattenere con ironia e leggerezza i tanti tifosi e appassionati utenti.

Il prossimo appuntamento è questa sera alle ore 21.

La Bobo TV farà anche da broadcaster ad un progetto a tema gaming che vedrà impegnato lo stesso Vieri in partnership con il suo compagno di Nazionale Bernardo Corradi.