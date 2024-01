Vlahovic show, Juventus cala il tris a Lecce: sorpasso scudetto all'Inter

Vlahovic stende il Lecce: Juventus sorpassa l'Inter

Operazione sorpasso completata: Juventus in testa alla classifica di Serie A dopo il 3- sul campo del Lecce. I bianconeri sono a +1 dall'Inter approfittando dell'impegno in Supercoppa dei nerazzurri che ha portato al rinvio del match di San Siro contro l'Atalanta (che verrà recuperato mercoledì 28 febbraio ore 20.45). Primo tempo equilibrato allo stadio Via del Mare con un salvataggio di Krstovic su un colpo di testa di McKennie. Nella ripresa la Juve dilaga grazie a una doppietta di Vlahovic (59' e 68') e a un gol di testa di Bremer (85') nel finale.

Juventus capolista con doppietta di Vlahovic e gol di Bremer, col Lecce finisce 3-0. La cronaca

La Juventus balza in testa alla classifica battendo il Lecce per 3-0 al Via del Mare, doppietta di Vlahovic e partita chiusa da Bremer all'85': un Lecce combattivo non riesce ad arginare i bianconeri. Nel primo minuto Vlahovic calcia fuori un buon passaggio di Gatti, il Lecce risponde al quinto minuto con Krstovic e anche questa va fuori. All'11' McKennie svetta di testa e Krstovic salva, un minuto dopo è Vlahovic a servire Kostic, tiro alto. Il Lecce ancora pericoloso con Krstovic al 15'dopo un rasoterra di Oudin, anche questa palla va in alto. Il ventiduesimo minuto vede un giusto giallo a McKennie per simulazione di fallo. Al 34' prova la conclusione Oudin da fuori area, Szczesny blocca.

Nella ripresa Almqvist viene abbattuto in area ma secondo l'arbitro non è rigore e si continua. Al 50' ci riprova di testa McKennie ma Falcone para senza difficoltà. Due minuti dopo cross di Kostic su Vlahovic che vola in tuffo di testa cerca l'angolo della porta del Lecce, il tiro impreciso esce a sinistra. Al 55' Szczesny intercetta un filtrante pericoloso di Krstovic dalla sinistra e vanifica il tentativo.

La partita si sblocca al 59' dopo un fulmineo contropiede juventino con McKennie che imposta l'azione, il tiro di Cambiaso viene intercettato da Falcone, lo juventino insiste ma decide di far intervenire Vlahovic: il suo sinistro di rimbalzo a terra alza un pallonetto che entra in rete.

Il raddoppio della Juventus arriva al 68' con un gran colpo di testa al volo di McKennie che indirizza verso la porta ma non troppo precisamente, la palla però viene corretta da Vlahovic in agguato che con il destro la indirizza nella rete. La partita viene infine chiusa di testa da Bremer all'85' anche con i tre minuti di recupero: Juventus capolista e il "corto muso" è un ricordo. La prossima partita dell'Inter in campionato, che ha una partita in meno, è in calendario il 28 gennaio contro la Fiorentina.

LECCE-JUVENTUS 0-3

Reti: 14’ e 23’ st Vlahovic, 40’ st Bremer

Lecce: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto (C), Gallo (21’ st Dorgu); Gonzalez (16’ st Blin), Ramadani, Kaba; Oudin (21’ st Pierotti), Krstovic (27’ st Piccoli), Almqvist (27’ st Sansone). A disposizione: Brancolini, Samooja, Venuti, Berisha, Strefezza. Allenatore: D'Aversa.

Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo (C); Cambiaso (36’ st Alex Sandro), McKennie, Locatelli, Miretti (12’ st Weah), Kostic (29’ st Iling-Junior); Yildiz (29’ st Milik), Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Rugani, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Daniele Doveri della sezione Roma 1

Ammoniti: McKennie (J)

Recupero: 2’ pt, 3’ st