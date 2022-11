Wanda Nara a Ballando con le Stelle, le foto a Roma. E Icardi scrive...

Wanda Nara a Ballando con le Stelle. Le foto a Roma e il commento di Icardi

"I miei tre amori", l'attaccante del Galatasaray Mauro Icardi commenta così il post pubblicato da Wanda Nara che la vedeva alla celebre Fontana di Trevi insieme alle figlie. La showgirl è a Roma per partecipare alla puntata di Ballando con le Stelle in onda sabato sera su Ra1. L'imprenditrice argentina in queste ore ha pubblicato alcune Instagram stories sul suo arrivo in Italia: prima nel suo attico a Milano, poi in treno con le figlie per arrivare a Roma. E poi, come detto, le foto da turista nella capitale in attesa del suo debutto nel talent show Rai presentato da Milly Carlucci.

Wanda Nara a Ballando con le Stelle su Rai1

Wanda Nara è stata spesso protagonista nella televisione italiana soprattutto su Mediaset - da Tiki Taka al Grande Fratello Vip dov'era opinionista - ma questa volta sarà Rai1 ad averla come special guest star. E nel prime time più prestigioso: quello del sabato sera. In un'intervista esclusiva per 'Los ángeles de la mañana', dove si è parlato delle proposte lavorative che sta ricevendo, aveva rivelato la cosa nei giorni scorsi Le era stato chiesto dal conduttore se avrebbe fatto parte di "Ballando con le stelle" di Milly Carlucci. E lei ha confermato che sarà protagonista nel talent show di Rai1.





Wanda Nara a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. "MI hanno chiamato"

Wanda Nara parteciperà a Ballando con le Stelle: "Sì, mi hanno chiamato, lo volevo fare da molto tempo. Parteciperò e dovrò fare una coreografia e cercherò di esserci al gala speciale che a volte organizzano. Ci sono già stati ospiti argentini come Valeria Mazza".

Va ricordato che recentemente è stata a lungo in Argentina, dove tra le altre cose ha fatto la giurata nel programma tv Il Cantante Mascherato, oltre che attrice nella videoclip de 'L'Ultimo Romantico' al fianco di L-Gante (con cui ci sarebbe una relazione in atto, anche se la sua amica Ana Rosefeld ha gettato parzialmente acqua sul fuoco dei gossip).