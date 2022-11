Wanda Nara e Icardi insieme: la limousine, lo stadio e.. 2 indizi. Che gossip!

Wanda Nara e Icardi, la limousine. Indizio social...

Mauro Icardi posta un video da una limousine: lui che va allo stadio e nella storia di Instagram tagga Wanda Nara. Non solo. Nelle sue stories di Ig, che Wanda aveva prima pubblicato e subito dopo cancellato, c'era il fimato di una limousine super romantica ricoperta di cuori e petali rossi. Due filmati per un indizio social su una possibile rinconciliazione tra l'attaccante ex Inter ora al Galatasaray e la moglie?

Wanda Nara e Icardi allo stadio insieme: secondo indizio

Poi un secondo dato: Mauro Icardi, non convocato per la sfida di Coppa di Turchia tra Galatasaray e Ofspor Kulubu, ha assistito alla partita dalla tribuna. E chi c'era seduta vicino a lui? Proprio Wanda Nara alla mamma (e suocera di Maurito).

«Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova», diceva Agatha Christie. Al momento manca il terzo per dire che Icardi e Wanda Nara stiano tornando insieme o forse è semplicemente la conferma che comunque vada tra i due è rimasto un buon rapporto.





Wanda Nara, le parole su Icardi a Verissimo

La soubrette e imprenditrice argentina nell'intervista rilasciata a Verissimo nei giorni scorsi aveva lasciato una porta aperta: "Io amo Mauro, è la persona più importante in questo mondo per me, e lui sa che io sarò sempre la sua procuratrice. Ci siamo lasciati, ma non possiamo escludere niente", le parole di Wanda Nara (che sabato era stata protagonista a Ballando con le Stelle e ha fatto un post social per ringraziare Milly Carlucci e Rai1).

Wanda Nara e Icardi, le rivelazioni dall'Argentina

E poi ci sono le parole di Wanda Nara ai microfoni di "Es por ahí": "Siamo cresciuti insieme io e Mauro. Vedremo cosa succederà". Al giornalista argentino Guido Zaffora ha rivelato che Icardi non si arrende e vuole: "Mauro sta facendo di tutto per riconquistarla. Wanda mi dice che il suo appartamento è nello stesso palazzo di Icardi".