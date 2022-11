Wanda Nara e Icardi insieme: la reazione di L-Gante è... spiazzante

Wanda Nara e Icardi, la reazione del rapper L-Gante

Wanda Nara e Mauro Icardi verso la riconciliazione? Nel frattempo L-Gante condivide sui social un commento criptico."Non compro con il fantasma perché il mio rispetto non vale mai soldi", ha scritto il rapper su Instagram. "Bella frase anche se non l'ho capita", ha risposto Wanda Nara. "Capirai", le parole del cantante argentino. E raggiunto dai microfoni del programma El Socios de Espectaculos su una possibile reunion tra Wanda e Icardi ha detto: "Non mi dà fastidio, si è capito tutto".

Come noto, la soubrette e imprenditrice argentina nei giorni scorsi aveva smentito tutti i gossip (“La mia storia con il rapper non è vera. E’ nata da una serie di equivoci per dei lavori che abbiamo fatto insieme”).

Vediamo le news delle scorse ore: i due "indizi" su Wanda Nara e Icardi.

Wanda Nara e Icardi, la limousine. Indizio social...

Mauro Icardi posta un video da una limousine: lui che va allo stadio e nella storia di Instagram tagga Wanda Nara. Non solo. Nelle sue stories di Ig, che Wanda aveva prima pubblicato e subito dopo cancellato, c'era il fimato di una limousine super romantica ricoperta di cuori e petali rossi. Due filmati per un indizio social su una possibile rinconciliazione tra l'attaccante ex Inter ora al Galatasaray e la moglie?

Wanda Nara e Icardi allo stadio insieme: secondo indizio

Poi un secondo dato: Mauro Icardi, non convocato per la sfida di Coppa di Turchia tra Galatasaray e Ofspor Kulubu, ha assistito alla partita dalla tribuna. E chi c'era seduta vicino a lui? Proprio Wanda Nara alla mamma (e suocera di Maurito).

«Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova», diceva Agatha Christie. Al momento manca il terzo per dire che Icardi e Wanda Nara stiano tornando insieme o forse è semplicemente la conferma che comunque vada tra i due è rimasto un buon rapporto.





Wanda Nara, le parole su Icardi a Verissimo

La soubrette e imprenditrice argentina nell'intervista rilasciata a Verissimo nei giorni scorsi aveva lasciato una porta aperta: "Io amo Mauro, è la persona più importante in questo mondo per me, e lui sa che io sarò sempre la sua procuratrice. Ci siamo lasciati, ma non possiamo escludere niente", le parole di Wanda Nara (che sabato era stata protagonista a Ballando con le Stelle e ha fatto un post social per ringraziare Milly Carlucci e Rai1).

Wanda Nara e Icardi, le rivelazioni dall'Argentina

E poi ci sono le parole di Wanda Nara ai microfoni di "Es por ahí": "Siamo cresciuti insieme io e Mauro. Vedremo cosa succederà". Al giornalista argentino Guido Zaffora ha rivelato che Icardi non si arrende e vuole: "Mauro sta facendo di tutto per riconquistarla. Wanda mi dice che il suo appartamento è nello stesso palazzo di Icardi".