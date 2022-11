Wanda Nara torna in Italia... senza Icardi: in tv, in prime time. Su Rai1!

Wanda Nara torna in Italia (senza Icardi) su Rai1

Wanda Nara superstar. La showgirl e imprenditrice argentina è pronta a tornare in Italia. Non con Mauro Icardi: niente rinconciliazione con l'attaccante argentino ex Inter e Psg, che peraltro al momento è in Turchia (stella del Galatasaray), ma un nuovo clamoroso progetto in tv su Rai1. Vediamo i dettagli.

Wanda Nara è stata spesso protagonista nella televisione italiana soprattutto su Mediaset - da Tiki Taka al Grande Fratello Vip dov'era opinionista - ma questa volta sarà Rai1 ad averla come special guest star. E nel prime time più prestigioso: quello del sabato sera. Infatti, in una intervista esclusiva per 'Los ángeles de la mañana', dove si è parlato delle proposte lavorative che sta ricevendo, le è stato chiesto dal conduttore se farà parte di "Ballando con le stelle" di Milly Carlucci. E lei ha confermato che sarà protagonista nel talent show di Rai1.





Wanda Nara a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. "MI hanno chiamato"

Wanda Nara parteciperà a Ballando con le Stelle: "Sì, mi hanno chiamato, lo volevo fare da molto tempo. Parteciperò e dovrò fare una coreografia e cercherò di esserci al gala speciale che a volte organizzano. Ci sono già stati ospiti argentini come Valeria Mazza". Va ricordato che recentemente è stata a lungo in Argentina, dove tra le altre cose ha fatto la giurata nel programma tv Il Cantante Mascherato, oltre che attrice nella videoclip de 'L'Ultimo Romantico' al fianco di L-Gante (con cui ci sarebbe una relazione in atto, anche se la sua amica Ana Rosefeld ha gettato parzialmente acqua sul fuoco dei gossip).