Wings for Life World Run 2024, la carica dei 265 mila in tutto il mondo

Anche nell’undicesima edizione della Wings for Life World Run a vincere è stata la solidarietà. All’evento charity di corsa più grande al mondo, al quale si sono iscritte oltre 265 mila persone per correre per chi non può, sono stati raccolti più di 8 milioni di euro, che sarannointeramente devoluti a favore della ricerca scientifica per trovare una cura alle lesioni del midollo spinale.

Alle ore 13:00 (italiane) è iniziata la corsa in contemporanea mondiale. In Italia, dove si correva attraverso l’apposita App, l’evento principale ha avuto luogo alMIND Milano Innovation District, trasformando il sito in un epicentro di energia, impegno e solidarietà. Diversi campioni dello sport hanno dato il proprio contributo per questa nobile causa: la leggenda del basket Gigi Datome (in rappresentanza di EA7 Emporio Armani Olimpia Milano), la campionessa di biathlon Dorothea Wierer, i piloti Tony Arbolino e Filippo Farioli, la player Kurolily e gli ospiti d’eccezione Giulia Lamarca, Leonardo Lotto e Michel Roccati, le cui storie personali sottolineano lo scopo di questa iniziativa.

169 nazioni, 192 nazionalità in gara, 7 Flagship Run e 345 App Run: sono questi gli spettacolari numeri dell’undicesima edizione della Wings for Life World Run, che tra i partecipanti di tutto il mondo ha potuto contare sul supporto di grandi campioni dello sport come Neymar Jr, Stefanos Tsitsipas, Lindsey Vonn e Marc Márquez.

“Sono molto felice di essere qui oggi e dare così il mio contributo. La Wings for Life World Run è un evento unico, una giornata di festa in cui fare sport, divertirsi e stare insieme e allo stesso tempo fare del bene” afferma Gigi Datome, ambassador e voce italiana della Catcher Car Virtuale della Wings for Life World Run 2024. Aggiunge Giulia Lamarca, ambassador e voce motivatrice dei runner: “Oggi sono qui con la mia famiglia ed è bellissimo sapere che insieme a noi ci sono centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, unite da un unico importante obiettivo: trovare una cura per le lesioni spinali”.

Gli ultimi corridori ad essere stati raggiunti dalla Catcher Car – il traguardo mobile che parte 30 minuti dopo l’inizio della gara ed elimina i partecipanti una volta raggiunti - sono stati il giapponese Tomoya Watanabe, primo uomo al mondo oltre i 70km nella competizione, e la polacca Dominika Stelmach, che ha vinto così la sua seconda Wings for Life World Run. I due vincitori mondiali hanno percorso rispettivamente 70.09 km (record assoluto dell’evento) e 55.02 km.

Moltissimi i partecipanti che hanno preso parte quest’oggi alle diverse App Run organizzate in tutta Italia: oltre 4 mila le persone che hanno corso, camminato o partecipato in sedia a rotelle per raccogliere i fondi per la ricerca.

Tra questi l’ambassador Michel Roccati, tornato a camminare dopo una lesione midollare completa grazie ad uno studio sperimentale sostenuto dalla Fondazione Wings for Life, la cui storia rappresenta a pieno come questa corsa e il suo ricavato cambino concretamente la vita delle persone colpite da lesione spinale: “È stato emozionante partecipare alla Wings for Life World Run qui in Italia. Vedere così tante persone correre per questo stesso scopo è un risultato che mi riempie di soddisfazione e anche di speranza. La ricerca scientifica sta facendo enormi progressi proprio grazie al sostegno di questo evento."

Alcuni dati

- Complessivamente, 265.818 persone, suddivisi in 145.547 uomini e 120.271 donne, hanno preso parte all’edizione 2024 della Wings for Life World Run. 1.559.534 sono il totale delle persone coinvolte nelle precedenti edizioni.

- 11,5 i km percorsi in media a testa dagli oltre 265 mila partecipanti a livello globale, per una distanza totale equivalente a circa 50 volte la circonferenza del globo.

- Dalla prima edizione del 2014, più di 1 milione e mezzo di partecipanti alla Wings for Life World Run hanno raccolto un totale di 51,93 milioni di euro: tutti completamente devoluti alla ricerca scientifica per trovare una cura alle lesioni del midollo spinale. Finora sono stati finanziati 299 progetti di ricerca e studi clinici, tutti scelti attraverso un'accurata procedura di selezione.

- 7000 i volontari coinvolti.La partecipante più anziana è stata Frieda Feller, classe 1937.

- Il percorso più caldo è stato quello di Lucknow (India) con 41°C, mentre il più freddo quello di Québec (Canada) con 5°C.

- 35.397 corridori hanno preso parte alla prima Wings for Life World Run.

La 12° edizione della Wings for Life World Run si svolgerà il 4 maggio 2025. Le iscrizioni per correre con l'App sono già aperte, mentre le iscrizioni per correre in specifici App Run Event e Flagship Run apriranno il 6 novembre 2024.