Zaniolo, nuova fiamma? La bella Burcu Ozberk (ecco chi è)... Gossip-Foto

Zaniolo nuova fiamma: è la bella Burcu Ozberk? Gossip

Nicolò Zaniolo e l'attrice Burcu Ozberk: flirt in corso? In Turchia il gossip gira. Se sia simpatia o qualcosa di più forte non è chiaro, ma le indiscrezioni della cronaca rosa si sono attivate.

Burcu Ozberk, chi è la nuova presunta fiamma turca di Zaniolo

Una conoscenza reale o solo virtuale tra Nicolò Zaniolo e Burcu Ozberk? Un indizio racconta che lei segue il centrocampista del Galatasaray su Instagram: e va considerato un dettaglio, lei ha 9.3 milioni di follower, mentre segue meno di 750 persone. Tra l'altro l'ex stella della Roma ha ricambiato "l'amicizia" social.

Burcu Ozberkè un'attrice nota in Turchia per i ruoli al cinema e soprattutto in tv come Nazlı Yılmaz nella serie Güneşin Kızları (2015-2016), per quello di Ayşe Özkayalı in Afili Aşk (2019-2020) e di Esra Erten nella serie televisiva Aşk Mantık İntikam (2021-2022). Nell’autunno del 2022 gira assieme al cantante e attore Murat Boz il primo progetto originale per Amazon Prime Turchia, la commedia romantica Rüyanda Görürsün, pubblicata sulla piattaforma il 14 febbraio 2023

Zaniolo gol all'esordio con il Galatasaray

Per Zaniolo intanto l'avventura in Turchia è iniziata bene: al suo debutto nel campionato turco (subentrato a inizio secondo tempo) Nicolò ha segnato il gol decisivo (al 57') nel match vinto dal Galatasaray l'1-0 contro il Kasimpasa. "Un giorno senza sorriso è un giorno perso e tu ultimamente hai riso poco. Felice di rivederti così, il resto è poca roba… love you", ha scritto il padre di Zaniolo, Igor, in un post social con la foto dell'ex centrocampista della Roma sorridente con Mauro Icardi. "L’importante è vederti orgoglioso di me, il resto non conta niente", la risposta di Zaniolo.