Domenica, 13 settembre 2020 - 16:44:00 Zaniolo, intervento ok. "Conto alla rovescia per il rientro". I tempi NICOLO' ZANIOLO OPERATO: I TEMPI DI RECUPERO PER VEDERE IN CAMPO IL CENTROCAMPISTA DI ROMA E NAZIONALE ITALIA

Nicolò Zaniolo (Lapresse) Guarda la gallery ZANIOLO, OPERAZIONE RIUSCITA. "INIZIA IL CONTO ALLA ROVESCIA" "Inizia il conto alla rovescia. Intervento perfettamente riuscito!". Cosi' Nicolo' Zaniolo, fantasista della Roma, subito dopo aver subito l'intervento al crociato del ginocchio sinistro dal professor Fink presso la clinica Hochrum di Innsbruck. "Un grosso abbraccio a tutti quelli che anche con un piccolo messaggio mi hanno scritto come stavo. Sono stati giorni difficili ma anche grazie a voi, alla fine, nemmeno piu' di tanto - ha scritto il fantasista giallorosso sul suo profilo Instagram -. Da ora conto alla rovescia per tornare a fare cio' che amo... cioe' giocare con la maglia della Roma ed esultare insieme a voi. Sempre forza Roma, innamorato follemente di questa maglia!" ZANIOLO, IN CAMPO CON LA ROMA TRA SEI MESI Nicolò Zaniolo starà fermo circa 6 mesi a causa dell'infortunio nel corso dell'ultimo match di Nations League tra Olanda e Italia (il secondo grave ko nello spazio di 8 mesi, in precedenza gli era toccato operarsi all'altro ginocchio). La speranza della Roma è di poterlo rivedere in campo tra marzo e aprile 2021. Sognando di averlo in forma per l'Europeo che inizierà a giugno 2021. ROMA, 'INTERVENTO ZANIOLO RIUSCITO, ANCORA IN CLINICA PER QUALCHE GIORNO' "Nicolò ZANIOLO si è sottoposto a intervento chirurgico al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato. L'intervento, effettuato dal Professor Fink presso la clinica Hochrum di Innsbruck, è terminato con successo. Il calciatore resterà nella clinica austriaca per i prossimi tre/quattro giorni". Lo scrive la Roma sul suo sito.