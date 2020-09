ZANIOLO si opera nella clinica di Ibra? Ipotesi Austria. Fifa rimborsa la Roma

ZANIOLO si opera nella clinica di Ibra? Ipotesi Austria

Nicolò Zaniolo non si opererà a Villa Stuart, ma neanche negli Stati Uniti. Dopo un lungo consulto con la famiglia e lo staff della Roma, il cnetorcampista giallorosso e della nazionale ha deciso di non sottoporsi in Italia al nuovo intervento al crociato lesionato nel corso della partita di Nations League tra Italia e Olanda. Sembrava che avrebbe scegli gli Usa per l'intervento chirurgico nella clinica che operò Zlatan Ibrahimovic e Riccardo Calafiori, a Pittsburgh dal dottor Volker Musahl e dal dottor Freddie Fu. Invece alla fine dovrebbe optare per la clinica Hochrum di Innsbruck, in Austria, lo stesso centro dove si sono operati Chiellini e Pavoletti.

ZANIOLO, FIFA RIMBORSA LA ROMA

La Roma riceverà un rimborso di un milione di euro da parte della FIFA dopo l'infortunio capitato a Nicolò Zaniolo. E' la somma che, riporta La Repubblica, copre lo stipendio per tutta la durata dell'indisponibilità. Nelle scorse ore l'avvocato Mattia Grassani aveva fatto sapere che il club giallorosso potrebbe denunciare la Federazione calcistica Mondiale o la Uefa "Si può ipotizzare che ci sia un primo club, la Roma in questo caso, che denunci la Uefa o la Fifa e chieda un risarcimento diretto non coperto dalle assicurazioni. Prima o poi qualcuno potrebbe fare giurisprudenza in tal senso e preferirei essere tutta la vita dalla parte del club", ha spiegato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. "E' bene porsi il problema di come un club possa essere risarcito non solo a livello patrimoniale ma anche tecnico perché se l'infortunio avviene fuori dalla finestra di mercato si causa un ulteriore danno alla società", sottolinea Grassani.

Zaniolo, legamento crociato rotto. Sei mesi di stop per il centrocampista della Roma

"Per le tantissime persone che mi stanno chiedendo come sto, stamattina ho svolto le visite di rito che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Ringrazio tutti quanti, tifosi della Roma e non, per il supporto...tornerò presto", ha scritto su Instagram il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo si è rivolto ai tifosi annunciando l'entità del grave infortunio subito lunedì 7 settembre durante la sfida di Nations League ad Amsterdam vinta dagli azzurri di Roberto Mancini contro l'Olanda (dopo il pareggio casalingo per 1-1 all'esordio della manifestazione contro la Bosnia). Nicolò Zaniolo si è rotto il legamento crociato del giocchio sinistro a nove mesi dall'infortunio al legamento crociato con associata lesione al menisco destro avvenuto in occasione di Roma-Juventus del 12 gennaio 2020.

Zaniolo, Mancini: "Tornerai più forte di prima"

Il commissario tecnico Roberto Mancini ha dedicato un tweet a Nicolo' Zaniolo. "Puo' suonare banale dire che tornerai piu' forte di prima - le parole del Ct - ma sono sicuro che tu ci riuscirai". Il giocatore giallorosso ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e dopo l'intervento chirurgico dovrebbe tornare in campo nel giro di sei mesi. La speranza di tutti è che possa recuperare la forma in tempo per essere convocato agli Europei che si giocheranno a partire da giugno 2021.

ZANIOLO, GRAVINA, 'FORZA NICOLO', TI ASPETTIAMO PER L'EUROPEO'

''Forza Nicolò, ti aspettiamo per l'Europeo!''. Il presidente della Figc Gabriele Gravina esprime così il suo incoraggiamento a Nicolò Zaniolo, infortunatosi lunedì sera ad Amsterdam in occasione del match di Nations League con i Paesi Bassi. Lo fa sapere la Federcalcio con una nota. ''Oltre ad avere un indiscutibile talento - ricorda il presidente federale - nella sua giovane carriera Zaniolo ha dimostrato di possedere anche una grande forza d'animo, che già una volta gli ha permesso di recuperare da un brutto infortunio. Sono certo che tornerà presto ad indossare la maglia della Nazionale, regalandosi e regalando a tutti i tifosi italiani tante soddisfazioni''.