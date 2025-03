Zaniolo si sposa con Sara Scaperrotta: la romantica proposta in ginocchio davanti a Ponte Vecchio- FOTO

Nicolò Zaniolo si sposa con Sara Scaperrotta, madre del figlio Tommaso. La proposta è arrivata davanti a Ponte Vecchio a Firenze

Alla fine dopo tante voci Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sposano sul serio. La conferma arriva direttamente dal calciatore della Fiorentina e dalla sua futura sposa tramite una serie di foto pubblicate su Instagram. L'ex Atalanta per la proposta ha portato la fidanzata e madre del figlio Tommaso in un ristorante affacciato sul Ponte Vecchio. Si è poi inginocchiato davanti a lei come da tradizione per porgerle l'anello di fidanzamento.





"Ora e per sempre", hanno scritto Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta a commento delle foto di questo magico momento. Il loro rapporto nel corso del tempo ha vissuto comunque alti e bassi. I due si sono messi insieme giovanissimi ma dopo due anni di relazione si sono lasciati nel 2021, quando l'influencer ha scoperto di essere incinta.

All'epoca il giocatore militava nella Roma e sebbene avesse detto di non essere pronto a diventare padre si sarebbe comunque assunto le sue responsabilità. Nello stesso periodo sono emerse le voci della frequentazione con Chiara Nasti, oggi moglie di Mattia Zaccagni della Lazio. Alla fine la coppia ha deciso di darsi un'altra chance fino ad arrivare alle nozze.