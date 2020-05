Zidane a rischio esonero al Real Madrid. Juventus, l'ombra di Zizou su Sarri

Zidane a rischio esonero al Real Madrid

Zinedine Zidane e Real Madrid potrebbero divorziare a fine stagione. Lo stop del calcio per la pandemia del coronavirus aveva congelato ogni decisione, ma ora che le competizioni stanno per ripartire anche l'operato di Zizou tornerà sotto la lente d'ingrandimento di Florentino Perez. Dopo il divorzio del maggio 2018, quando fu il tecnico francese a rassegnare le dimissioni a poche dalla vittoria della terza Champions League di fila (risultato che segnò la fine di un ciclo, poche settimane dopo Cristiano Ronaldo avrebbe lasciato il Real Madrid per andare alla Juventus), questa volta è il club blanco (che lo ha richiamato l'11 marzo a seguito dei risultati deludenti ottenuti da Lopetegui prima e Solari poi) a valutare la possibilità di separarsi da Zidane. Tutto dipenderà dai risultati, ma sarà vietato restare a mani a vuote al termine della stagione. Nella Liga il compito è di vincere il duello con il Barcellona per il titolo (58 punti a 56 per i blaugrana dopo 27 giornate) e soprattutto servirà un riscatto in Champions League dove i blancos hanno un piede fuori dalla competizione: il match d'andata degli ottavi contro il Manchester City era stato perso 2-1 al Bernabeu. Un'eliminazione farebbe traballare non poco la panchina di Zidane.

Juventus, l'ombra di Zidane su Sarri

In caso di addio al Real Madrid possibile anno sabbatico per l'allenatore francese, anche se gli incastri del destino potrebbero riportarlo sulla via di Torino. Alla Juventus infatti Maurizio Sarri rischia di trovarsi in una condizione simile: lo stop del calcio aveva congelato ogni giudizio su di lui e su una stagione tra luci e ombre. La sua Juve è più che mai in corsa su tutte e tre le competizioni, ma non aveva ancora convinto dal punto di vista del gioco, era parsa non invulnerabile in difesa in certi momenti della stagione, ed è stata protagonista di qualche passo falso in campionato (soprattutto nel confronto con la squadra di Allegri dell'anno precedente): la volata scudetto con la Lazio, il ritorno di Champions contro il Lione (sconfitta 1-0 in Francia) saranno banchi di prova per l'ex allenatore del Napoli.

Non è un segreto che Andrea Agnelli ammiri molto Zidane non solo per le grandi imprese da giocatore, ma anche come mister. Il suo ritorno in bianconero, questa volta nelle vesti di allenatore, era già stato ipotizzato in passato e nell'inverno del 2019 le voci erano state tante. Zizou poi scelse il mandato bis da allenatore del Real Madrid. Ma dovesse tornare libero, la tentazione potrebbe ripresentarsi...