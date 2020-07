Zidane più vicino al Real Madrid: l'ombra di Zizou si allontana da Sarri

Zinedine Zidane alla Juventus anche quest'anno non si farà. Il ritorno di Zizou a Torino, come allenatore bianconero è più lontano. Nei giorni scorsi ha spaventato nei giorni scorsi aveva spaventato i tifosi del Real Madrid ma tutto lascia pensare che ci sara' ancora lui in panchina nella prossima stagione. "Ho un contratto, ma nessuno sa cosa accadra'", le parole di Zidane dopo l'ultima giornata della Liga vinta davanti al Barcellona ma, riporta "Marca", non sembrano esserci dubbi sulla sua conferma.

Zidane-Real Madrid, avanti ancora un anno

Prima della ripartenza del calcio post-lockdown la situazione di Zidabne sembra in divenire. Poi tutto è cambiato. Al di là dei due anni rimanenti sul contratto, la differenza l'ha fatta la seconda Liga vinta al timone del Real Madrid battendo un Barcellona che a un certo punto della stagione sembrava favorito per il titolo. Poi i blaugrana sono andati in tilt, mentre i blancos hanno finito il torneo in crescendo. Una trionfo che mitiga il concreto rischio eliminazione in Champions dopo la sconfitta casalinga per 2-1 al Bernabeu nell'andata degli ottavi di finale contro il Manchester City.

Zidane avrebbe anche parlato con Florentino Perez della prossima stagione e, pur con la consapevolezza che non potra' avere il Real Madrid che desidera, seguira' al timone. Sembra invece destinato ai saluti Luka Jovic, acquistato un anno fa dall'Eintracht per 60 milioni di euro e il cui rendimento e' stato al di sotto delle aspettative. Dalla Francia fanno sapere che l'attaccante serbo, accostato anche a Milan e Napoli, sarebbe stato espressamente richiesto dal neo allenatore del Monaco, Niko Kovac, che lo ha avuto ai suoi ordini a Francoforte.