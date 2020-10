Zidane, traballa la panchina del Real Madrid: Raul intriga Florentino Perez

Zidane traballa la panchina del Real Madrid

La stagione del Real Madrid parte in salita. Dopo la sconfitta interna nella Liga contro il Cadice è arrivato il ko nella gara caslinga con lo Shakhtar Donetsk nella prima giornata di Champions League. Un 3-2 pesante e inaspettato, in un girone che ora diventa complesso (con Inter e Borussia Monchengladbach). E sul banco degli imputati finisce Zinedine Zidane (anche se un sondaggio di Marca tra i tifosi mette al 62% i giocatori e Zizou al 27% e il 9% contro Florentino Perez). Secondo "AS", il presidente del Real Madrid sta pensando alle possibili alternative al tecnico francese - che a Madrid ha vinto tre Champions e una Liga, certamente gode di grande credito - se la situazione dovesse precipitare.

Zidane-Real Madrid, l'ombra di Raul Gonzales

La soluzione interna (e low cost... in tempi di crisi economica mondiale non fa male neanche per un club ricco come il Real Madrid) porta a Raul Gonzalez Blanco e intriga il numero uno del club blanco. L'ex capitano e numero 7 del Real Madrid allena il Castilla, proprio come Zidane prima di diventare allenatore merengue (anche se lui aveva gia' fatto esperienza in prima squadra come secondo di Carlo Ancelotti).

Zidane-Real Madrid, Pochettino sogna i blancos

L'alternativa (più costosa) è rappresentata da Mauricio Pochettino, allenatore libero ormai da tempo dopo il suo divorzio con il Tottenham che lo ha sostituito con Mourinho nella scorsa stagione. Il mister argentino, che conosce la Liga avendo allenato l'Espanyol, era stato valutato anche prima dell'ingaggio di Lopetegui e il suo nome torna a circolare dalle parti del Bernabeu. Pochettino teoricamente chiede un lungo contratto, ma, secondo As, alla fine potrebbe prevalere la voglia di allenare il Real Madrid, come ha confessato tempo fa in un'intervista alla Cope. "Si' e' uno dei miei sogni, il Real se non il migliore e' uno dei club piu' grandi del mondo, logico che come tutti sia un mio desiderio guidare questa squadra", le dichiarazioni rilasciate in passato da Pochettino che vengono riproposte da AS.

Zidane, Barcellona e Borussia esami per la pachina di Zizou

Sabato c'è il Clasico, Barcellona-Real Madrid, marted' la trasferta di Champions contro il Borussia: per Zidane è vietato sbagliare.