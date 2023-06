Zoe Cristofoli bikini e abito da sera: lady Theo Hernandez, fisico statuario!

Zoe Cristofoli, lady Theo Hernandez mozzafiato in bikini e abito da sera

Zoe Cristofoli sta diventando una delle regine di questa estate social: la compagna del fuoriclasse del Milan, Theo Hernandez (su di lui Manchester City, Manchester United e Atletico Madrid ma i rossoneri non hanno intenzione di cederlo) si sta godendo un po' di meritate vacanze e ogni tanto pubblica qualche scatto che delizia i suoi numerosi fans (siamo a quota 1,2 mln su Ig). Eccola in bikini mentre si fa un selfie, o su un sentiero a Cala Granu (Porto Cervo) sempre in costume da bagno.

Fisico statuario e dai fans parte una standing ovation per lei a suon di like, cuoricini e commenti d'amore. Ma Zoe Critofoli non si ferma qui: in vestitino da sera nero è superlativa. Guardate la gallery

Theo Hernandez, suo il gol più bello della stagione del Milan (spettacolare coast to coast con la Lazio)

E' di Theo Hernández il gol più bello della stagione 2022/23 rossonera. Lo fa sapere il sito ufficiale del Milan dopo il conteggio dei voti espressi dai tifosi rossoneri che "hanno trascinato la prodezza del terzino francese sul gradino più alto del podio, preferita all'acrobazia del connazionale Olivier Giroud. Un coast-to-coast indimenticabile, determinante per fissare il punteggio sul 2-0 ai danni della Lazio nella 34ª giornata di San Siro. Ricevuta palla direttamente da Mike Maignan, il 19 rossonero si è involato con il solito impeto e la costante facilità di corsa verso l'area avversaria, scaricando in porta un sinistro imparabile dal limite e facendo esplodere di gioia tutto lo stadio".



Theo Hernandez, il gol di Milan-Lazio eletto più bello della stagione rossonera (foto Lapresse)



Theo Hernandez aveva vinto la corsa al gol più bello anche lo scorso anno, quando siglò il 2-0 contro l'Atalanta a San Siro con un'altra cavalcata palla al piede entusiasmente (sette giorni dopo il Milan avrebbe vinto lo scudetto contro il Sassuolo): "La cavalcata incontenibile contro i biancocelesti ha permesso al laterale francese di ripetere l'exploit dell'anno scorso, e di aggiudicarsi così per la seconda annata consecutiva il primato nella categoria. Complimenti Theo!"

Nel frattempo il Milan di Theo Hernandez è scatenato sul mercato: l'addio a Sandro Tonali è ormai alle spalle, i rossoneri hanno voltato pagina e oltre al 27enne centrocampista del Chelsea, Ruben Loftus Cheek, stanno piazzando in queste ore altri due colpi targati Moncada, ecco qui i dettagli