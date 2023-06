Diletta Leotta esplosiva: vestitino rosa e bikini, le foto. E Loris Karius..

Diletta Leotta esplosiva: vestitino rosa e bikini al mare, fans in delirio

Campionato di serie A finito, countdown verso il parto che viaggia veloce (manca poco più di un mese, metà agosto la data prevista), ritorno su Dazn (dopo Napoli-Sampdoria con abito cut out e super spacco) previsto probabilmente verso la 3° o 4° giornata, ma per Diletta Leotta il relax è parziale. La musa del calcio italiano infatti in questi giorni continua il suo impegno settimanale in radio (su 105 dalle 12 alle 13 con Daniele Battaglia).

Nel weekend però la compagna di Karius - con cui ha festeggiato il compleanno: il portiere nei giorni scorsi ha compiuto 30 anni: "Happy birthday amore" gli ha scritto a corredo di alcune foto mentre ballano o con Diletta e Loris in versione DJ - si è concessa qualche ora di riposo a Forte dei Marmi. "It’s good to be in Love", scrive Diletta Leotta a corredo a corredo di qualche scatto esplosivo con un vestitino rosa che incanta i suoi 8,7 milioni di followers.

E poi ecco un video con la showgirl e conduttrice siciliana con il suo (dolce) pancione al mare della Toscana. Guardate le foto in gallery.

