Stil Novo DLT CANADA

Mercoledì 24 e giovedì 25 maggio è di scena presso lo Spazio Teatro No’hma Stil Novo, uno spettacolo prodotto dalla compagnia italo-canadese Dopolavoro Teatrale, con sede a Toronto. La mappa del Premio Internazionale “Il Teatro Nudo” si espande così ulteriormente, arrivando a includere il Canada tra i Paesi di provenienza degli artisti partecipanti alla rassegna dedicata a Teresa Pomodoro e fortemente voluta e sostenuta dalla sorella Livia, attuale presidente dello Spazio di Via Orcagna.

Proseguendo un percorso iniziato a La Biennale di Venezia dall'artista italo-canadese Daniele Bartolini e continuato con il Teatro Metastasio di Prato, Stil Novorappresenta un nuovo capitolo creato ad hocper lo Spazio Teatro No’hma, un progetto che indaga sul momento di radicale trasformazione del mondo occidentale.

Stil Novo mescola i codici espressivi, mettendo in dialogo videoarte e performance nel contesto di un progetto site-specificin cui i simboli del mondo classico e rinascimentale occidentale – su tutti, l’emblema del canone estetico della classicità, l’uomo vitruviano – vengono contrapposti a una nuova iconografia che rispecchi il bisogno di inclusività della società contemporanea. Da qui il titolo: qual è lo stil novorichiesto dalla società dell’inclusione? Quali corpi dobbiamo rappresentare e quale linguaggio dobbiamo utilizzare? Così come ha fatto Dante nel ‘300, qual è la rivoluzione linguistica che sta attraversando l’arte contemporanea e i suoi codici di rappresentazione? Stil Novostimola una riflessione su questi temi attraverso una performance composita, immersiva e sperimentale, che passo dopo passo conduce il pubblico lungo il crinale del cambiamento che si apre davanti al tempo presente.

LA COMPAGNIA

DLT è una compagnia canadese e internazionale pluripremiata dedicata a produzioni teatrali multidisciplinari, innovative e sperimentali. DopoLavoro Teatrale offre una nuova forma chiamata audience-specifice crea progetti che vanno da performance teatrali e installazioni a creazioni interattive, urbane e immersive. Gli spettacoli DLT non sono mai uguali due volte, ma sono adattati a differenti luoghi specifici, contesti culturali e geografici.

LA RASSEGNA

Ogni anno il Premio Internazionale dedicato a Teresa Pomodoro, fondatrice di No’hma, ospita a Milano quattordici compagnie da tutto il mondo, valutate dalla Giuria degli Spettatori e dalla Giuria Internazionale degli Esperti. Nel corso delle sue quattordici edizioni, a partire dal 2009, il Premio Internazionale è progressivamente cresciuto in termini di risonanza, raggiungendo numeri sempre più considerevoli: ad oggi si contano oltre 60 Paesi partecipanti e 145 spettacoli per un totale di più di 80.000 spettatori, che grazie allo streaming e all’Onlife sono sparsi in tutto il mondo.

Spettacoli mercoledì 24 e giovedì 25 maggio, ore 21.

L’ingresso sarà come sempre gratuito e lo spettacolo sarà trasmesso in diretta streaming.

La prenotazione è obbligatoria ed effettuabile tramite il sito Eventbrite, oppure mandando una mail a nohma@nohma.ito chiamando il numero 02/45.48.50.85.

Stil Novo

ideazione e regia

Daniele Bartolini

co-creato e agito da

Ada Aguilar

Daniele Bartolini

Maddalena Vallecchi Williams

Marta Zannoner

testo in latino

Daniele Bartolini

Dramaturg e ringraziamenti speciali

Stefania Vitulli

produzione

DLT