Geronimo Cardia e il Suo Studio Premiati ai “Le Fonti Awards 2024”

Lo Studio Legale Cardia, con sede a Roma, ha ricevuto un nuovo importante riconoscimento ai “Le Fonti Awards 2024”, confermando la sua posizione di rilievo nel settore legale. Geronimo Cardia è stato nominato “Avvocato dell’Anno” e lo studio è stato premiato come “Boutique di Eccellenza dell’Anno nel Settore Gaming”. La giuria ha lodato “l’eccezionale competenza e preparazione specialistica nel campo dei giochi pubblici” e ha elogiato la capacità di Cardia di coordinare “un team giovane e dinamico, abituato a operare con efficienza e rapidità”.

Questo premio segue il riconoscimento ottenuto dallo Studio Cardia nel 2019, quando era stato nominato “Boutique di Eccellenza dell’Anno nel Settore Gaming” per “la sua capacità di distinguersi in un settore complesso e regolamentato come quello dei giochi pubblici, e per l’impegno dimostrato nella gestione di uno studio legale altamente qualificato”.

Geronimo Cardia ha commentato con queste parole: “Questo riconoscimento va a tutti coloro che ripongono fiducia in noi, ma anche al team dello studio che ogni giorno affronta e risolve sfide complesse, creando valore attraverso sostenibilità, legalità e compliance”. Cardia è anche autore del libro “Il Gioco Pubblico in Italia: riordino, questione territoriale e cortocircuiti istituzionali”, pubblicato da Giappichelli, in cui affronta la delicata questione della distribuzione dei punti di gioco sul territorio.

Nel suo volume, Cardia evidenzia come le normative locali imposte da Regioni e Comuni stiano limitando fortemente l’espansione dei prodotti di gioco, costringendo lo Stato a prorogare le concessioni in scadenza. Come ha recentemente sottolineato anche il Viceministro del MEF, Maurizio Leo, l’assenza di un accordo tra Stato ed enti locali sta creando difficoltà operative. Fino a quando non verrà raggiunta un’intesa, la distribuzione dei punti di gioco rimarrà bloccata, limitando lo sviluppo del settore.

Lo Studio Legale Cardia continua a distinguersi come una delle eccellenze italiane nel settore del gioco pubblico e tra i principali studi legali nel panorama nazionale.