TALENT GARDEN, INVESTIMENTO DA 9,2 MILIONI DA CDP VENTURE CAPITAL SGR E GAMA

· L’investimento ha l’obiettivo di estendere a tutto il Paese il modello di eccellenza di Talent Garden basato su formazione, network ed ecosistema

· Il piano permetterà di sviluppare nuovi campus per la formazione e lo smartworking anche in alcune regioni del Mezzogiorno

Roma, 20 gennaio 2021 – Un piano da oltre nove milioni di euro che rafforza ulteriormente Talent Garden a livello europeo e che punta alla trasformazione digitale del Sud accelerando l’imprenditorialità legata ai temi dell’innovazione e della tecnologia, favorendo il fenomeno del South working e promuovendo la formazione sui temi del digitale attraverso l’offerta di Talent Garden Innovation School.

Questo l’obiettivo della partnership creata da Talent Garden, piattaforma leader in Europa per il networking e la formazione nell’ambito dell’innovazione digitale, con CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione e GAMA, il Family Office della famiglia Marzotto, per la realizzazione di tre nuovi campus di innovazione in Campania, Puglia e Sicilia, che vadano a colmare il divario digitale con le regioni del Nord, sulla base del modello di eccellenza proposto da Talent Garden.

I campus Talent Garden sono spazi di lavoro e formazione costruiti per favorire lo scambio di idee e la nascita di nuove collaborazioni all’interno della più grande community europea di innovatori. Con 21 campus in 7 paesi, Talent Garden ospita oltre 4.500 innovatori tra startup, agenzie, corporate, liberi professionisti, investitori, media e studenti, tutti accomunati dalla stessa passione per l’innovazione digitale, diventando un punto di riferimento per l’ecosistema dell’innovazione a livello europeo.

Le tre regioni scelte da Talent Garden sono nella top ten in Italia per la presenza di startup stando ai dati del monitoraggio trimestrale del MISE (settembre 2020): il 4,11% delle startup si trova in Puglia (496 startup), il 4,79% in Sicilia (578) e l’8,15% in Campania (983).

“Il Mezzogiorno è un territorio ricco di talenti che deve essere valorizzato in ottica di crescita del Paese. Questo progetto ci ha riportato alle nostre radici, al motivo primo per cui è nato Talent Garden: impedire che i giovani in cerca di opportunità, connessioni e formazione professionale abbandonassero le nostre città. Agli innovatori del sud Italia vogliamo offrire la possibilità di conoscere investitori e grandi aziende, dialogare con le istituzioni, accedere al talento, costruirsi un network e delle opportunità in tutta Italia e in Europa”, dichiara Davide Dattoli, co-founder e CEO di Talent Garden. “Questo si aggiunge a una partnership già in atto con Cassa Depositi e Prestiti e il suo network di imprese nata con l’obiettivo di connettere la community di innovatori italiana con le più grandi aziende del Paese.”

CDP Venture Capital Sgr e la famiglia Marzotto si aggiungono agli attuali importanti investitori di Talent Garden capitanati da TIP - Tamburi Investment Partner, ormai storico partner della società, tra cui sono presenti Indaco, Social Capital, Endeavor e alcuni dei più importanti family office Italiani ed europei portando così la società a raccogliere 65M di capitali dalla sua fondazione.

“Crediamo fortemente nella missione e nel modello di business di Talent Garden e siamo entusiasti di supportare questo progetto di nuovo impulso alla trasformazione digitale e tecnologica del Sud del nostro Paese” – commenta Enrico Resmini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione – “La necessità di rispondere alla domanda di spazi condivisi di lavoro e formazione, di luoghi di networking, di contaminazione e sinergia è più che mai attuale, soprattutto in alcune regioni del Mezzogiorno, dove esiste e resiste un sostrato di imprenditoria innovativa che va supportato e spinto all’interno di un sistema più ampio respiro e potenzialità”.

“Dal 2010 rappresentiamo il sistema dell’innovazione italiana, un fenomeno presente non solo a Milano ma anzi largamente diffuso in tutta la nostra penisola, con una forte presenza al Sud. Grazie ai nostri premi e alla nostra capacità di attrarre investimenti negli anni abbiamo promosso la realizzazione di molti progetti nati nel Mezzogiorno, e con questa partnership aggiungiamo un nuovo e importante tassello al percorso intrapreso: un luogo fisico che permetterà a tanti giovani di realizzare la propria potenzialità imprenditoriale e innovativa.” commenta Gaetano Marzotto, Consigliere GAMA.

Talent Garden

Talent Garden è la piattaforma leader in Europa per il networking e la formazione nell’ambito dell’innovazione digitale. Nata nel 2011 a Brescia, ha l’obiettivo di favorire la crescita di imprenditori, professionisti e aziende di tutte le dimensioni, dalle piccole e medie realtà alle grandi Corporate attraverso la condivisione di spazi, realizzazione di attività di formazione e programmi di networking. Un modello che si è rapidamente esteso in Europa e che oggi ha portato la società ad essere presente in 21 campus in 7 Paesi europei diventando leader europeo del suo settore. Questo anche grazie all’entrata nel capitale sociale, due anni fa, di TIP – Tamburi Investment Partners e da alcune importanti famiglie di imprenditori italiani.

CDP Venture Capital SGR

CDP Venture Capital SGR – Fondo Nazionale Innovazione è una SGR (70% di CDP Equity e 30% di Invitalia) con circa 1 miliardo di euro di risorse in gestione. Ha l’obiettivo di rendere il Venture Capital un asse portante dello sviluppo economico e dell’innovazione del Paese, creando i presupposti per una crescita complessiva e sostenibile dell’ecosistema Venture Capital. Opera con una serie di fondi che ambiscono a supportare le start-up in tutte le loro fase di vita, realizzando investimenti sia diretti che indiretti.