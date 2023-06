TREVES BLUES BAND special guest EUGENIO FINARDI allo Spazio Teatro No'hma

Lo Spazio Teatro No’hma è orgoglioso di presentare, a conclusione della rassegna Armonie e Suoni, il concerto di due grandissimi protagonisti del Blues italiano e della canzone d’autore: la Treves Blues Band ed Eugenio Finardi, insieme sul palco i prossimi mercoledì 28 e giovedì 29 giugno.

Per questo imperdibile evento, ospitato come ogni anno all’interno dei Giardini di Via Zanoia, il gusto, la presenza scenica e la straordinaria abilità tecnica della Treves Blues Band, ormai di casa a No’hma, si uniscono alla “Musica Ribelle” del poliedrico cantautore e polistrumentista Eugenio Finardi. Legati da un rapporto di amicizia di oltre cinquant’anni, i due musicisti suoneranno quel Blues ruvido e passionale che evoca la loro adolescenza milanese passata sognando il Delta del Mississippi, tra brani propri e classici del genere.

La Treves Blues Band torna così a No’hma con rinnovata energia, per continuare a suonare il Blues e a diffonderne la grande bellezza, a un anno dai 50 anni dalla nascita: era il 1974 quando un giovane armonicista di Lambrate, Fabio Treves, decideva di partire con la missione impossibile di divulgare i valori del Blues, la sua storia e i suoi grandi interpreti. I suoi concerti sono un viaggio nella storia di questa musica, dai primi canti di lavoro a quello arcaico e campagnolo, dal Blues elettrico di Chicago a quello più moderno.

Lo Spazio diretto da Livia Pomodoro festeggerà con il suo pubblico e con i fan dei due artisti la fine della rassegna musicale della Stagione “Tutti insieme possiamo”, che ha inanellato un successo dopo l’altro con la sua programmazione eclettica e internazionale e che sarà coronata da questo magistrale omaggio al Blues a opera di due illustri rappresentanti del genere.

Date: mercoledì 28 e giovedì 29 giugno, ore 21. Apertura cancelli dalle ore 20:00.

L’ingressosarà come sempre gratuitoe lo spettacolo sarà trasmesso in diretta streaming.

La prenotazione è obbligatoria ed effettuabile tramite il sito Eventbrite, oppure mandando una mail a nohma@nohma.ito chiamando il numero 02/45.48.50.85.

TREVES BLUES BAND

Special guest EUGENIO FINARDI

con

Fabio Treves (armonica, voce)

Alex “Kid” Gariazzo (chitarre, voce)

Massimo Serra (batteria, percussioni)

Gabriele “Gab D” Dellepiane (basso)

special guest

Eugenio Finardi (chitarre, voce)

Giovanni “Giuvazza” Maggiore (chitarre)