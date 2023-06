Tumore al seno e al polmone, i nuovi farmaci che difendono dalle recidive

Tumori e recidive, i nuovi farmaci scendono in campo

La lotta contro il tumore è l’obiettivo numero uno della ricerca mondiale da diverso tempo. Questa ricerca si riempie di successi fallimenti e statistiche. Statistiche, queste ultime, utili per i ricercatori ma molto meno per i pazienti. Il rapporto invece con i pazienti è stato al centro nell’annuale incontro dell’Asco, l’ American Association for Medical Oncology che si svolge a Chicago con la partecipazione di migliaia di oncologi e rappresentanti delle più importanti Big Pharma di tutto il mondo.

Proprio la collaborazione con i pazienti è stata vista come elemento base per la cura e la ricerca. A questo proposito il Presidente di Asco, Eric Winner, ha sottolineato quanto sia importante capire perchè alcuni pazienti rispondono alla malattia, altri no, alcuni siano meno collaborativi o decisamente negativi. E questo soprattutto per quanto riguarda la spada di Damocle delle “recidive”. Molti preferiscono dimenticare quello che hanno passato e chiedono di continuare con un farmaco che, pur avendo effetti collaterali, può infondere la falsa idea di essere capace di allontanare il ritorno del male.