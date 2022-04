Ucraina, Putin dà onorificenza alla brigata accusata della strage di Bucha

"Titolo onorifico per eroismo e tenacia, determinazione e coraggio"

Il presidente russo Vladimir Putin ha decorato la 64a brigata di fucilieri, che l'Ucraina ha accusato di aver partecipato ai massacri di civili commessi a Bucha, vicino a Kiev. Putin ha firmato un decreto che concede a questa brigata il "titolo onorifico per l'eroismo e tenacia, determinazione e coraggio" dei suoi uomini, ha reso noto il Cremlino.

"Per l'eroismo, la perseveranza e il coraggio mostrati dal personale della brigata nelle operazioni di combattimento per proteggere la Patria e gli interessi dello stato decido di assegnarle il nome onorario di Guardia", si legge nel decreto firmato da Putin e riportato dalla Tass.

Sindaco di Bucha: "Ucciso un abitante su 5"

"A Bucha stimiamo che una persona su 5 di quelle che erano rimaste in città durante l'occupazione (russa ndr.) è stata uccisa". Lo ha detto il sindaco di Bucha, Anatoliy Fedoruk, parlando alla tv ucraina, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa ucraina Unian. "Personalmente io, come migliaia di miei concittadini, provo odio per chi ha torturato e ucciso i pacifici cittadini di Bucha", ha aggiunto.



