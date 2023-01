Un labirinto fantastico

Il labirinto fantastico è stato il Team Building scelto dall'azienda King Company per il pomeriggio del 17 Dicembre.

Il labirinto fantastico è un percorso a tappe durante il quale i team in gara hanno incontrato le più strane creature inventate da grandi scrittori come Carroll e Borges.

Le hanno incontrate davvero? Nooo!

Le hanno mimate, costruite, recitate...filmate!

Ogni contributo dei team in gara era inviato ad una " Regia remota " , che assegnava il punteggio e mandava le indicazioni per la tappa successiva.

Le prove più creative, come dipingere o costruire, si sono svolte all': interno di Maison Milano, la location che ha ospitato l' evento.

Ma il gruppo coinvolto non ha esitato a sfidare il freddo e interagire con il quartiere.

Addirittura scendere in metropolitana per unire con un simbolico filo di Arianna tutti i passeggeri della metro, come in un labirinto metropolitano.

Il Team Building è stato curato da delittiedelitti, con il supporto di Globo Communication, che ha reso coerente ogni momento del gioco ai valori aziendali.