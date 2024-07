‘Un oggi alla volta’? "L'amore di Marco e Aria, fiaba moderna, mischiando commedia e dramma". Le interviste

Un oggi alla volta? "E' una commedia italiana, tratta da una storia vera - e sognavo di fare un esordio cinematografico così - racconta di questo mio amico che anni fa in discoteca, a causa della musica troppo alta, si era segnato un numero di telefono sbagliato di una ragazza, finendo per contattarne un'altra. Nonostante la distanza, gli esami e le difficoltà stanno insieme da 14 anni", spiega ad Affaritaliani.it il regista del film Nicola Conversa, alla sua opera prima - uscita il 25 luglio con i primi riscontri che l'ha portata subito ai vertici di presenze al cinema tra i film italiani.

"E' la storia di Marco, un ragazzo che odia i social, vuole innamorarsi in un mondo in cui le persone non si innamorano più e conosce Aria (interpretata da Ginevra Francesconi, ndr), una ragazza che sorprendentemente vive come se ogni giorno fosse l'ultimo. Loro due decidono di scegliersi 'un oggi alla volta', con le varie difficoltà: la maturità di lui e la malattia di lei", sottolinea.







Nel cast al fianco di Tommaso Cassissa e Ginevra Francesconi - troviamo Francesco Centorame, Katia Follesa, Marilù Pipitone, Edoardo Pagliai, Federica Pagliaroli, Cesare Bocci ed Elisabetta de Palo.

Questo film "è una fiaba moderna, generazionale in cui ho provato a mischiare commedia e dramma, una 'cifra' che vorrei portare avanti se mi verrà data l'opportunità di andare avanti a fare questo mestiere, perché le giornate non sono sempre tutte brutte, tutte tristi e tutte allegre. C'è sempre quella nota di dolore e felicità in esse, sta a noi capire come reagire. Per questo serve un 'oggi alla volta' che parla sia d'amore - e lo fa attraverso una storia teen, ma anche di fratelli e genitori - che di tempo", spiega Nicola Conversa.

Già, il concetto di tempo è centrale nel film e nella nostra vita. "Perchè noi ci stiamo molto spesso dimenticando di vivere il presente e siamo sempre proiettati verso il futuro", conclude il regista.

Un oggi alla volta è un film "che parla del tempo, del rapporto che abbiamo al giorno d'oggi con esso", gli fa eco Tommaso Cassissa che interpreta il ruolo del protagonista. "Tramite la strategia del racconto sulla storia d'amore di Marco, un adolescente che vuole soltanto innamorarsi di Aria, in realtà il film parla a più generazioni", spiega l'attore ad Affaritaliani.it. "E lo fa attraverso la storia principale e a tutte le altre che partono da lui, famiglia e amici". Una storia che "dà un grande consiglio, implicito nel titolo, vivere 'un oggi alla volta', un momento alla volta. Dettaglio per dettaglio. Godersi la quotidianità senza doversi per forza sentire in gara con se stessi o con il resto del mondo"

Il personaggio di Marco? "Simile a me per certi versi, totalmente opposto per altri", racconta Tommaso Cassissa ad Affari. "E' un puro e un buono. In un mondo che va completamente nella direzione opposta lui si fa spazio con le emozioni, non si pente di quello che dice e di quello che prova perché gli arriva tutto con un grosso impeto, quindi lui reagisce d'impulso. E impara lungo il viaggio che percorre a prendersi le responsabilità delle sue azioni, di quello che dice e quello che fa".

Marco "è un ragazzo impacciato, completamente a-social, lui vuole innamorarsi all'interno di un universo che sembra ormai veramente denigrare tutto ciò che è puro e sincero"