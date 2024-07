Temptation Island? Un boom pazzesco negli ascolti tv stagionali. E torna su Canale 5 a breve (la data)

Temptation Island 2024 record storico negli ascolti tv

Temptation Island ha chiuso su Canale 5 una stagione incredibile dal punto di vista degli ascolti tv, la più vista di sempre (con la concorrenza di Rai 1 che questa settimana ha messo in stand by Noos di Alberto Angela, ecco quando tornerà in prime time).

Temptation Island, gli ascolti tv stagionali e dell'ultima puntata

Il docu-reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia prodotto da Fascino (di Maria De Filippi) ha raccolto una media del 29.11% di share e 3.515.000 telespettatori. E se il bilancio complessivo è da record, l'ultima puntata - andata in onda giovedì 25 luglio 2024 - ha chiuso mettendo un punto esclamativo sui dati Auditel: 31.82% di share (che sale al 38.63% sul target commerciale) e 3.722.000 telespettatori. Numeri che hanno confermato Canale 5 leader incontrastata della prima serata. Non basta.

Temptation Island, i picchi dell'ultima puntata negli ascolti tv

I picchi finali di Temptation Island? Al 47% di share con 4.365.000 di telespettatori. Guardando ai target di pubblico, il rwality sfonda tra i giovanissimi: 50.57% di share sui 15-34enni e del 64.67% di share sui 15-19enni. Inutile dire che è stato anche trend topic sui social.



Quando torna Temptation Island su Canale 5

Il pubblico già si domanda: quando torna in onda Temptation Island? Non si dovrà aspettare un anno, perché, come annunciato nei recenti palinsesti Mediaset da Pier Silvio Berlusconi, e confermato in queste ore, arriverà a settembre su Canale 5 una nuova stagione in prime time (poi ad ottobre la Talpa di Diletta Leotta con 13 vip al via tra qui Marina La Rosa, qui tutti i nomi).

Temptation Island e il successo su Canale 5: "Maria De Filippi e i suoi programmi vanno dritti al cuore del telespettatore"

«Maria De Filippi e i suoi programmi vanno dritti al cuore del telespettatore, e ne rivelano anima, desideri, passioni, idiosincrasie. Sentimenti declinati in ogni aspetto, che nel caso del fortunatissimo “Temptation Island” raccontano senza pregiudizi le tante sfumature delle relazioni amorose - le parole di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 sulla stagione del docu reality - L’impegno e la professionalità di Maria De Filippi sono elementi preziosi, irrinunciabili e di grande impatto valoriale: peculiarità uniche, per le quali ringraziamo lei e il suo solidissimo team».

