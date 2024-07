Ascolti tv bassi, Noos di Alberto Angela non va in onda. La Rai decide di...

Ascolti tv bassi, Noos di Alberto Angela non va in onda su RaI1

Noos – L’Avventura della Conoscenza non andrà in onda giovedì 25 luglio 2024. Il programma di Alberto Angela va in vacanza prima dopo aver fatto un po' di fatica negli ascolti tv. Lo scrive Davide Maggio, secondo cui Rai 1 ha "deciso di interrompere la messa in onda della seconda edizione, che sul fronte ascolti fatica più del previsto, complice la spietata concorrenza del fenomeno Temptation Island, capace di viaggiare oltre il 30% di share (stasera e domani le ultime puntate). Noos, partito il 27 giugno in sordina (13.6%), è via via calato fino a toccare una settimana fa l’11.5%".

Noos di Alberto Angela, quando torna in onda su Rai1

Il programma di Alberto Angela però tornerà presto. La decisione della Rai è stata fatta per "salvaguardare il prodotto". Una trasmissione di qualità "che oltre ad evitare il finale di Temptation salterà anche le due settimane di Olimpiadi e Ferragosto. Vi confermiamo che Angela riprenderà con la quinta puntata del programma giovedì 22 agosto, di fatto a ridosso della nuova stagione TV", scrive il sito davidemaggio.it.

