UniCredit, Padoan al FT: la mia nomina? Non politica. Non c'entra Mps

La cooptazione di Pier Carlo Padoan, ex ministro del Tesoro, nel cda di UniCredit e la sua designazione a futuro presidente non è stata "politica". A garantirlo, in un'intervista al Financial Times, lo stesso Padoan, che ha spiegato che il suo arrivo alla banca "non ha nulla a che fare con Mps".

Il tema di un possibile matrimonio con l'istituto senese, ha aggiunto il futuro presidente di UniCredit, "non è stata una fonte di disaccordo" nelle discussioni interne al Cda che hanno portato all'annunciato addio dell'amministratore delegato Jean Pierre Mustier.